Sultangazi'de ‘En Güzel Kurbanlık Yarışması’ yapıldı

Sultangazi Belediyesi'nin her Kurban Bayramı öncesi düzenlediği "En Güzel Kurbanlık Yarışması", bu yıl da bayramın ruhunu ve coşkusunu hissettirdi. Vatandaşların kurbanlık alışverişlerini huzurla ve rahatlıkla yapabilmeleri için Sultangazi Belediyesi tarafından özenle hazırlanan "Sultangazi Belediyesi Kurban Satış Alanı", renkli yarışmaya ev sahipliği yaptı. Programa; Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Tanrıverdi, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, Başkan Danışmanı Abuzer Korkmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'Kurban alanımızı özenle hazırladık’

En Güzel Kurbanlık Yarışması'nın Sultangazi'de bir gelenek haline geldiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kıymetli yetiştiriciler, bu yıl da birbirinden güzel kurbanlıkları getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok büyük gayret gösterdiler, hayvanlarını özenle yetiştirdiler. İnşallah emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alırlar. Ben onlara bereketler diliyorum. Biz, onların konforlu ve rahat bir alanda satışlarını yapmaları için alanımızı özenle hazırladık. Bugün burada, en güzel kurbanlık hayvanı seçiyoruz. Maşallah, 1 tonu geçkin, çok güzel hayvanlar var. Yarışma jürimizde, kıymetli müdürlerimiz, veteriner hekimlerimiz bulunuyor. Hepsi de uzman isimler ve bu güzel kurbanlıkları birçok kritere göre değerlendirerek dereceye girenleri belirleyecekler. Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor; ailemizle, sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz çok güzel bir bayram diliyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Jüri Karar Vermekte Zorlandı

Yarışmada jüri başkanlığını Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç üstlendi. Jürinin diğer üyeleriyse şöyle sıralandı: Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Tanrıverdi, Sultangazi Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Mustafa Yiğit, Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Soner Bozkurtlar, Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Şükrü Atalay.

Uzman isimlerden oluşan jüri, podyuma çıkan kurbanlıkları birçok kritere göre değerlendirerek puanladı. Jürinin göz önünde bulundurduğu bu kriterler arasında hayvanın ağırlığı, sağlık görünümü, ırk özelliğini göstermesi, beden yapısı, hayvanın temizliği, bakımı, huyu ve davranışı yer aldı. Yetiştiricilerinin özenle hazırladığı birbirinden güzel kurbanlıklar arasından seçim yapmak ise kolay olmadı.

Yarışmanın Galipleri Belli Oldu

Jüri, uzun görüşmelerin sonunda merakla beklenen kararını açıkladı. Buna göre, Tokat'tan gelen “Baba Yiğit”, jüriden 485 puan toplamayı başararak birincilik tacını giydi. Baba Yiğit’in yetiştiricisi Adem Ağ, tam altın ile ödüllendirildi. Adem Ağ'a ödülünü, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun takdim etti. Baba Yiğit’in ardından ikinci olarak, 475 puanla, Çankırı Ilgaz’dan gelen Yaren Ağası seçildi. Eyüp Toprakcı, Yaren Ağası'nın yetiştiricisi olarak yarım altın ile ödüllendirildi. Yarışmanın üçüncüsü, 448 puanla, yine Çankırı Ilgaz’dan gelen Kalpli oldu. Kalpli, sırtındaki kalp şeklindeki beyaz benekle dikkat çekti. Kalpli'nin yetiştiricisi Saykal Saykal, çeyrek altın ile ödüllendirildi. Yarışmada 265 kiloluk Maskot da izleyenlerin ilgi odağı oldu. Ayrıca yarışmanın tüm katılımcılarına, Sultangazi Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.