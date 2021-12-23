Sultangazi'de Çeşmeden Salep aktı

Sultangazi Belediyesi, kar yağışıyla birlikte tam anlamıyla kendini hissettiren kış mevsimini vatandaşlara sıcak

salep ikramında bulunarak karşıladı. Sokak hayvanlarını da unutmayan belediye, ilçe genelinde gerçekleştirdiği

mama dağıtımlarını yoğunlaştırarak devam ettirdi.

Sultangazi Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki çorba çeşmesinden bu kez

salep aktı. Vatandaşlara sıcacık salep ikramında bulunan belediye, kış mevsimine içleri ısıtan bir karşılama

yapmış oldu. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, radyocu Ayhan Güngör(Hop

Dedik Ayhan) ve meclis üyeleri çeşmeden akan sıcacık salepleri Sultangazililere ikram etti.



Sultangazi Belediyesi’nin ikramlarının devam edeceğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan

Öztürkmen, “Haseki Hastanesi Acil Servisi önünde her akşam çorba ikramımız devam ediyor. Başkanımız

Av. Abdurrahman Dursun’un talimatıyla kısa süre önce kütüphanelerimizde ders çalışan çocuklarımız için

sıcak çorba ikramına başladık. Belediye olarak her ortamda komşularımızın yanında olmaya gayret

gösteriyoruz.” dedi.

Öte yandan soğuk havalarda sokaktaki canlar da unutulmadı ve ilçe genelindeki mama dağıtımları

belediye ekiplerince yoğun bir şekilde sürdürüldü.