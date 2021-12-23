Sultangazi'de Çeşmeden Salep aktı
Sultangazi Belediyesi, kar yağışıyla birlikte tam anlamıyla kendini hissettiren kış mevsimini vatandaşlara sıcak salep ikramında bulunarak karşıladı.
Sultangazi Belediyesi, kar yağışıyla birlikte tam anlamıyla kendini hissettiren kış mevsimini vatandaşlara sıcak
salep ikramında bulunarak karşıladı. Sokak hayvanlarını da unutmayan belediye, ilçe genelinde gerçekleştirdiği
mama dağıtımlarını yoğunlaştırarak devam ettirdi.
Sultangazi Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki çorba çeşmesinden bu kez
salep aktı. Vatandaşlara sıcacık salep ikramında bulunan belediye, kış mevsimine içleri ısıtan bir karşılama
yapmış oldu. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, radyocu Ayhan Güngör(Hop
Dedik Ayhan) ve meclis üyeleri çeşmeden akan sıcacık salepleri Sultangazililere ikram etti.
Sultangazi Belediyesi’nin ikramlarının devam edeceğini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan
Öztürkmen, “Haseki Hastanesi Acil Servisi önünde her akşam çorba ikramımız devam ediyor. Başkanımız
Av. Abdurrahman Dursun’un talimatıyla kısa süre önce kütüphanelerimizde ders çalışan çocuklarımız için
sıcak çorba ikramına başladık. Belediye olarak her ortamda komşularımızın yanında olmaya gayret
gösteriyoruz.” dedi.
Öte yandan soğuk havalarda sokaktaki canlar da unutulmadı ve ilçe genelindeki mama dağıtımları
belediye ekiplerince yoğun bir şekilde sürdürüldü.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016