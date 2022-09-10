Sultangazi Belediyesi’nden Sünnet Şöleni

Sultangazi Belediyesi, bu yıl sünnet ettirdiği 1500 çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı bir Sünnet Şöleni düzenledi. Tüm çocukların sünnetlik kıyafetlerini ailelerine ücretsiz olarak takdim eden belediye, animatör gösterileri, Youtuber Sertaç Abi Söyleşisi, DJ performansı, ikramlar ve dahasıyla, mutluluk dolu bir şölene imza attı.

Bu yıl, 4-12 yaş aralığındaki 1500 çocuğu sünnet ettiren Sultangazi Belediyesi, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen renkli bir Sünnet Şöleni düzenledi. Şölene; Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangazi Belediyesi, sünnet olan 1500 çocuğun ayakkabı, pantolon, gömlek, pelerin, asa, şapka, kuşak, maşallah yazısı ve papyondan oluşan sünnetlik takımlarını ailelerine ücretsiz olarak takdim etti. Ardından coşkulu bir kortej eşliğinde şölen alanına geçildi.

“Böyle bir etkinlikte sizlerle olmak çok güzel”

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Ķaşıkçı “Böyle bir etkinlikte bu kadar çocuğumuzla ve siz değerli ailelerle bir arada olmak çok güzel bir duygu. Çocuklarımıza hayatlarında başarılar ve mutluluklar diliyorum.” dedi.

“Pandemi döneminin ardından bir aradayız”

Şölende katılımcılara hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sünnet şöleniyle ilgili uzun süredir yoğun bir talep vardı. Birbirimizden uzak kalmamıza sebep olan pandemi dönemi dolayısıyla bu talebi gerçekleştirememiştik. Fakat artık pandemiyi büyük oranda atlattık ve şimdi kıymetli komşularımızın talebini yerine getiriyoruz. Bugün, sünnet ettirdiğimiz 1500 çocuğumuzla birlikte bu güzel şölende bir aradayız.”

“Çocuklarımızın yüzünü güldürmek için çalışıyoruz”

Sultangazili çocukların mutlu olması ve geleceğe en güzel şekilde hazırlanması için yoğun gayret gösterdiklerini belirten Başkan Dursun, “Sultangazi’de bir çocuğumuzun yüzü gülerse ve anne-babası da evlâtlarının yüzünün güldüğünü görürse, bizler en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Bu çerçevede çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. İlk Çocuk Kütüphanemizi Sultangazi’de biz açtık. Farklı mahallelerimizde de çocuklarımız için birçok kütüphane yaptık. Her Ramazan ayında çocuklarımız için şenlikler gerçekleştiriyoruz. Yayla Mahallemizde bir okul ihtiyacı vardı ve biz, yalnızca 72 günde oraya bir okul inşa ettik. Şimdi çocuklarımız, bu okulda eğitim alıyorlar. Cebeci Köyü’nde de bir okul inşa ediyoruz ve inşallah kısa süre içerisinde okulun inşaatını tamamlayacağız. Böylece çocuklarımız taşımalı eğitimden kurtularak kendi mahallelerinde, pırıl pırıl bir okulda öğrenim görecekler. 50 Yıl Mahallemizde çok güzel bir kapalı spor salonunu çocuklarımıza armağan ettik. Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi’nde, en kaliteli eğitimi ücretsiz sunuyoruz. Her yıl, LGS ve YKS şampiyonlarını akademimizde yetiştiriyoruz. Bu, ailelerimize de yaklaşık 40 milyon TL tutarında bir katkı demek. Çünkü bu çocuklarımız ücretli kurslara gitseler, ailelerimizin cebinden bu tutarda bir para çıkmış olacak. Çocuklarımız için gerçekleştirdiğimiz diğer çalışmalarımızla birlikte, onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak konusunda kıymetli ailelerimize güçlü bir şekilde destek olmayı amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ise, “Sizlerin mutluluğunuza ortak olmak amacıyla, belediye başkanımızın öncülüğünde bugün, çok güzel bir şölende buluştuk. Bu güzel olayda, sağlıktan ulaşıma ve diğer alanlara, birçok arkadaşımızın büyük emeği var. Oldukça yoğun bir şekilde çabaladılar ve ben hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

Mutluluk Şöleni

Müzik eşliğinde animatör gösterileri, pamuk şeker ve macun şekeri ikramları, DJ performansı, rengârenk vosvoslarla hatıra fotoğrafları ve dahasıyla çocuklar çok eğlenirken aileler de şölen mutluluğunu paylaştı. Şölende sahne alan Youtuber Sertaç Abi’nin söyleşisi de beğeni topladı.