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Sultangazi Belediyesi Gençlere “Sahne Senin” dedi

Sahne Senin etkinliğinde müzik alanındaki hünerlerini sergileyen gençler seyircilerden de büyük beğeni topladı. Genç Rap şarkıcıları Onurraphy, Ewre ve Moteypana’nın da sahne alarak renk kattığı etkinlik, katılımcılarına keyif dolu anlar yaşattı.

SULTANGAZİ 01.08.2022, 14:17 Murat Aydın
Sultangazi Belediyesi Gençlere “Sahne Senin” dedi

Gençlere yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren Sultangazi Belediyesi, bu kez de “Sahne Senin” dedi ve sahneyi genç yeteneklere bıraktı. Sahne Senin etkinliğinde müzik alanındaki hünerlerini sergileyen
gençler seyircilerden de büyük beğeni topladı. Genç Rap şarkıcıları Onurraphy, Ewre ve Moteypana’nın da sahne alarak renk kattığı etkinlik, katılımcılarına keyif dolu anlar yaşattı.
Sultangazi Belediyesi gençlere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlayan belediye, eğitimden spora ve kültür-sanata tüm alanlarda gençlerin yanında yer alıyor. Gençlerin çok keyif aldığı kültür etkinliklerine de bir yenisini ekleyen Sultangazi Belediyesi, “Sahne Senin” dedi ve
sahneyi genç yeteneklere bıraktı.
Sultangazi’nin Genç Yetenekleri Sahnedeydi
Sesine güvenen gençler, Sahne Senin etkinliğinde seyircilerle buluştu. Sahne alan gençlerin yanı sıra seyircilerin de büyük keyif aldığı etkinlik Sanat Sokağı’nda gerçekleşti. Genç Rap şarkıcıları Onurraphy, Ewre ve Moteypana da sevilen şarkılarını Sultangazililer için seslendirdi.
Gençlerin hünerlerini sergileme fırsatı bulduğu Sahne Senin, yüksek tempolu ve oldukça renkli bir atmosfere sahne oldu. Hem sahne alan gençler hem de seyirci vatandaşlar, çok güzel bir akşam geçirdiklerini belirterek Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür ettiler.

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