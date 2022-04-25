Sıfır Atık İnovasyon Yarışması’nda Dereceye Girenler Ödüllerine Kavuştu

Sultangazi Belediyesi’nin, farkındalık oluşturmak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle gerçekleştirdiği Sıfır Atık İnovasyon Yarışması sonuçlandı. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya dört kategoride 132 proje katıldı. Projeleriyle dereceye girmeyi başaran gençlere, düzenlenen törenle toplam 58 bin 500 TL tutarında ödül takdim edildi.

Sultangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne büyük önem veriyor. Proje kapsamında tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırarak çevreyi koruyan belediye, gençlerin de aynı bilinçle yetişmesi amacıyla dikkat çeken bir yarışma düzenledi. İlk, orta ve lisans kademelerinde okuyan öğrencilerin yanı sıra genel kategoride de yarışmacıların katıldığı yarışmada, Türkiye genelinden 132 proje yer aldı.

Projeler alanında uzman jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren yarışmacılara, Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği Sıfır Atık İnovasyon Yarışması Ödül Töreni ile toplam 58 bin 500 TL tutarında ödül takdim edildi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un ev sahipliği yaptığı törene Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz, İŞKUR Sultangazi Müdürü Cihan Kapucu, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, BBP Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı. Yarışmacılar, ödüllerini Başkan Dursun ve beraberindeki konuklardan aldı.

Gençlerden Parlak ve Yenilikçi Fikirler

İlköğretim, ortaöğretim, üniversite ve genel olmak üzere yarışmanın dört kategorisinde ilk üçe giren katılımcılar, ödüllerini almadan önce kısaca projelerini tanıttı. Binlerce maskenin değerlendirilip aktif karbonlu antibakteriyel sabuna dönüşmesini sağlayacak “Aktif Karbon ve Antibakteriyel Doğal Sabun Eldesi”, çocukları geri dönüşüm yapmaya teşvik edecek “Oyuncak Veren Geri Dönüşüm Otomatı” ve hem gıda israfını önleyecek hem de sokak hayvanlarını doyuracak “Ben Yemedim O Yesin” gibi projeler geleceğe dair umutları artırdı.

Sultangazi Belediyesi Gençlerin Sıfır Atık Projelerine Hayat Veriyor

Gençlerin Sıfır Atık gibi önemli bir konuda böylesine güzel fikirler üretmelerinden dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şöyle konuştu: “Bir belediyenin Sıfır Atık alanında proje geliştirerek Türkiye Belediyeler Birliği veya çeşitli bakanlıklar nezdinde ödül kazanması beklenilebilecek bir durumdur. Fakat biz daha farklı bir şey yapmak istedik. Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte, gençlerimize Sıfır Atık konusunda hem farkındalık ve bilinç kazandırmak hem de somut katkı sunma fırsatı vermek üzere bir kuluçka merkezi kurduk. Kuluçka merkezimizle, Sıfır Atık hakkında projesi olanlar bize başvursunlar ve açtığımız uygulama alanlarıyla projelerini hayata geçirebilsinler istedik. Bu fikrimizin parçası olan yarışmamızla çok güzel projeler gün yüzüne çıktı. Böylece Sıfır Atık için çok daha fazla projenin, yani çok daha fazla yenilikçi ve parlak katkının olduğu, geniş tabanlı bir uygulama oluştu. Bu Sıfır Atık İnovasyon Projemiz, yani SULSİM, bakanlık tarafından ödüle layık görüldü. Bugün, projemizin finalindeyiz. Kıymetli genç kardeşlerimiz, birbirinden güzel projeleriyle yarışmaya katıldılar ve bugün ödüllerine kavuşuyorlar. Sıfır Atık adına yapılan her şey çağımız ve gelecek adına çok önemlidir. Biz de bu konuda bir alt yapı oluşturmak ve gençlerimizin zihin dünyalarını genişletmek, onlara destek olmak amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Bu güzel projeleriyle bugün bizleri mutlu eden tüm genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum.”

Tekstil Geri Dönüşümünde Önemli Çalışma

Sıfır Atık konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Dursun, konuşmasını şöyle tamamladı: “Sultangazi, tekstil atölyelerinin oldukça yoğun olduğu bir ilçe. Aylık olarak yaklaşık 600 ton tekstil atığı topluyoruz. Biz bu atıkları, ücret karşılığında ilgili kuruluşlara sevk ediyorduk ve bunlar geri dönüştürülemediği için yakılarak değerlendiriliyordu. Bu atıklarla ilgili olarak Türk Standartları Enstitüsü’nün son yaptığı çalışmada yaklaşık %45’inin geri dönüşebilir olduğu belirlendi. Biz de özel bir çalışmayı hayata geçirdik ve tamamen yakılan bu atıkların %45’nin artık geri dönüştürülmesini sağlayacağız. Böylece hem ciddi miktarda bir geri dönüşümü sağlamış olacağız hem de önemli bir kazancı da ülkemiz sınırları içinde tutmuş olacağız.”

“Gençlerin Sıfır Atık konusunu sahiplenmesi çok önemli”

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, “Bizler bu dünyanın sahibi değil, emanetçisiyiz. Dolayısıyla emanet aldığımız çevremizi koruyarak bizden sonraki kuşaklara teslim etmek bizim ana görevimizdir. Gençlerin bu konuyu sahiplenmesi çok önemli. Dolayısıyla Sıfır Atık İnovasyon Yarışması’nda gençlerin yer alması ve emanet alacakları çevrenin nasıl korunacağı, atıkların nasıl değerlendirileceğiyle ilgili çalışmaların içinde bulunmaları büyük önem taşıyor. Bu açıdan belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum.”