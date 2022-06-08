Çevre Haftası'nda Sultangazili Çocuklardan Çevre dersi!

Sultangazi Belediyesi, Türkiye Çevre Haftasını özel bir programla kutladı. Yaşanılabilir bir dünya için çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen program, yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı bir çevre yürüyüşüne ve sergiden geri dönüşüm defilesine kadar birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası kapsamında, çevreyi koruma konusunda farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir bir yaşam düzeni için sıfır atık konusunun önemine dikkat çekmek amacıyla özel bir program düzenledi. Anaokulu ve ilk-orta-lise kademelerinden yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen program, çevre yürüyüşüyle başladı ve özel etkinliklerle devam etti. Aralarında çevre konseri, geri dönüşüm defilesi, Sıfır Atık Sergisi ve yarışmaların bulunduğu bu özel etkinliklerle, çevre bilincinin artırılmasına katkı sunulması amaçlandı.

Programda çocuklarla buluşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun’a Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Çevreye Saygı Duymak

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, çevreyi korumak adına gerçekleştirdikleri programda çocuklarla ve velileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “Çevremizi ancak hep beraber ona saygı duyarsak koruyabiliriz. Belirli sayıda insanın özen göstermesine rağmen diğerleri özensizce hareket etmeye devam ederse, doğayı koruyamayız. Çevre dediğimizde esasında tüm dünyayı kastediyoruz. Dünyamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyada yoğun bir tüketim var fakat kaynaklarımız sınırlı. Örneğin petrol, belki de yüz, yüz yirmi yıl sonra tükenecek. Bizler de, ülke olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem veriyoruz. Su, rüzgâr ve güneş enerjilerinden yararlanarak, kısıtlı fosil yakıtlara çok daha temiz bir alternatif elde etmiş oluyoruz.”

“Çevremize, Sultangazimize hep beraber sahip çıkalım”

Konuşmasının devamında, doğaya atılan ambalaj atıkların olumsuz etkilerine ve Sıfır Atık’ın önemine dikkat çeken Başkan Dursun, “Bizler belediye olarak temizlik çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Fakat ne kadar çabalarsak çabalayalım, tek bir plastik atık bile doğaya giderse, beş yüz, altı yüz yıl orada kalıyor ve orayı kirletiyor. Bugün çocuklarımız bizlere çok güzel bir geri dönüşüm defilesi hazırladılar. Bu defileyle, plastik atıkların aslında ne kadar güzel değerlendirilebileceğini bizlere gösteriyorlar. Bizler de Sıfır Atık konusuna büyük önem veriyoruz ve bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sıfır Atık ile ilgili çok güzel bir yarışma düzenledik ve yarışma sonrasında, dereceye giren çalışmaları bir Ar-Ge projesiyle destekliyoruz. Yine, komşularımız geri dönüştürülecek atıklarını toplayıp Çözüm Merkezimizi aradıklarında, ekiplerimiz gidip o atıkları alıyorlar ve geri dönüşüme kazandırıyorlar. Lütfen, Sıfır Atık konusuna hep beraber önem verelim. Çünkü bu, çevremiz için oldukça önemli. Tekstil atıklarıyla ilgili yine önemli çalışmalarımız var. İlçemizin dört bir yanına yerleştirdiğimiz Tekstil Atık Kumbaralarımızla ve Sultangazi’de çok sayıda bulunan tekstil işletmelerinden topladığımız atıklarla, tonlarca tekstil atığını geri dönüşüme kazandırıyoruz ve doğanın kirlenmesini önlüyoruz. Bunların yanı sıra, pil ve atık yağları da toplayarak bunların doğayı kirletmesini, zehirlemesini önlüyoruz. Komşularımız yine Çözüm Merkezimizi arayarak bu atıkların toplanması için bizimle irtibata geçebiliyorlar. Bizler de memnuniyetle komşularımızın adresine gidiyoruz, bu atıkları topluyoruz ve çevremize sahip çıkıyoruz. Belediye bünyemizde bu yıl kurduğumuz Sıfır Atık Müdürlüğümüz, tüm bu saydığım önemli çalışmaları koordine ediyor. Çok güzel işlere imza atıyorlar ve ben hepsini tebrik ediyorum. Bugün, çevremizi korumak adına çocuklarımızla çok özel bir programda bir araya geldik. Yavrularımız çevre konusunda bilinç sahibi nesiller olarak yetişiyorlar. Hem onlara hem de değerli anne-babalarına ve öğretmenlerine gönülden teşekkür ediyorum. Çevremize, Sultangazimize hep beraber sahip çıkmaya devam edelim.” şeklinde konuştu.

Çevre Bilinci İçin Hep Birlikte Çabalamak

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, çevre bilincinin oluşturulabilmesi için hep birlikte çabalamak gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Sadece bir pet şişenin bile doğayı uzun yıllar boyunca kirlettiğini düşünürsek, etrafa atılan çöplerin çevreye ne kadar büyük zarar verdiğini daha iyi anlarız. Dünyadaki kaynakların da sınırsız olmadığın bilmeli ve israftan uzak durarak geri dönüşüme, sıfır atığa önem vermeliyiz. Çocuklarımıza çevre bilincini kazandırmak adına çok güzel bir program oldu. Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Yapılan Elbiseler Göz Doldurdu

Özel Ecem Anaokulu ile Cebeci Sultançiftliği İlkokulu öğrencileri, geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırladıkları renk renk kıyafetleriyle geri dönüşüm defilesinde sahne aldılar. Astronot, süper kahraman, prenses gibi kostümlerin yer aldığı defile salondakilerden büyük beğeni aldı.

"Sıfır Atık Rep"

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, kendilerinin yazıp bestelediği "Sıfır Atık Rep" şarkısı ve popüler şarkılardan oluşan mini konseri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Geri Dönüşüm Sergisi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi öğrencilerinin ve ilçedeki çeşitli okullardan öğrencilerin hazırladıkları Geri Dönüşüm Sergisi ile okulların geri dönüşüm objeleri ile hazırladıkları ürünleri sergiledikleri stantlar büyük ilgi gördü. Sergiyi eşi Tuba Dursun ile birlikte gezen Başkan Dursun, çocukların ellerinden çıkan bu eserleri çok anlamlı bulduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti. Sergide yer alan resimler ve objeler, çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine dikkat çekerek geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefliyor.

Okunu Hedefine At, Çevrende Farkındalık Yarat

İlkokul ve ortaokul seviyelerindeki öğrenciler arasında düzenlenen ok atma yarışması, eğlenceli anlara sahne oldu. Öğrenciler, oklarıyla hedef tahtasındaki çevre ile ilgili doğru davranışları isabet ettirmeye çalıştılar.

Atık Toplama Yarışmalarında Başarılı Olan Okullar Ödüllerine Kavuştu

Sultangazi Belediyesi'nin ilçedeki okullar arasında düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması ile Atık Yağ Toplama Yarışması'nda dereceye giren okullar ödüllerine kavuştular. Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren okullar şöyle sıralandı:

1- Atatürk Çiftliği Ortaokulu

2- İsmetpaşa İlkokulu

3- Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulu

Atık Yağ Toplama Yarışması'nda ise İvat Turhan İlkokulu birinci olarak projeksiyon cihazı ve perdesi ödülünün sahibi oldu.

Programın sonunda, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve beraberindekiler yarışmalarda dereceye giren okulların temsilcilerine ödüllerini ve plaketlerini takdim etti. Programın düzenlenmesine katkı sunan öğrenciler ile öğretmenlere de teşekkür eden Başkan Dursun, teşekkür plaketlerini takdim etti.