Sultangazi Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Sultançiftliği Merkez Camii önü ile birlikte 3 farklı noktada Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram etti. Programa eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu’nun katıldığı programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Merkez Camii önündeki aşure dağıtımına katılan Süleyman Soylu ve Başkan Dursun, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların hicri yeni yılını da tebrik eden Başkan Dursun, “Muharrem ayı dolayısıyla dağıttığımız aşure, hem farklılıkları yaşatmanın hem de birlik olmanın sembolüdür. İlçemizde Anadolu’nun hemen her yöresinden insanlar yaşıyor.



Komşularımızla farklı kültürleri ilçemizde yaşatma imkanı buluyoruz. Bu kültürel çeşitliliğin yanı sıra birliğimizi ve beraberliğimizi de en üst seviyede tutuyoruz. Bir ve beraber olmanın mutluluğunu hissediyoruz. Bugün burada sergilenen birlik ve beraberlik ilçemizin gelişmesi, büyümesi ve daha iyi bir geleceğe atılacak adımlar için önemlidir.” dedi.