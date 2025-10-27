Türkiye genelinde sportif ve amatör havacılığın gelişmesi amacıyla tesis edilen 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsüne, yakın zamanda Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'nın da dahil olması bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde sportif ve amatör havacılığın gelişmesi amacıyla tesis edilen hava kampüsler hakkında açıklamada bulundu.

Hava kampüslerin Türkiye'de havacılık adına da yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında, 'Hava Kampüsler sportif ve amatör havacılık faaliyetlerine hizmet verecek şekilde planlandı. Bu adımla birlikte Türkiye'de amatör havacılıkta yeni bir dönemi başlatıyoruz. Artık havacılığa ilgi duyan vatandaşlarımız bu alanlarda daha profesyonel imkânlarla buluşacak. Burada kazanılacak deneyimler, amatör ve sportif havacılığın ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük edecek. Havaalanı veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda azami kalkış ağırlığı 5 bin 700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen (VTOL) insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz.' dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı hava kampüsler hakkında, 'Bugün 11 ilde faaliyet gösteren 13 hava kampüsümüzle sportif ve amatör havacılığın gelişimine katkı sağlıyoruz.' dedi.

Uraloğlu, uçak ve helikopterlerin kullanımına açık hava kampüslerinin Antalya Döşemealtı, Tekirdağ Süleymanpaşa, Eskişehir İnönü ve Sivrihisar ile Samsun 19 Mayıs, Konya Selçuklu, Sakarya Pamukova ve Çanakkale Bozcaada'da yer aldığını ifade ederek, 'Bu hava kampüslerimize ek olarak Sivas Divriği'de de bir hava kampüsümüzü yakın zamanda hizmete açacağız. Her ilçeye bir hava kampüsü kazandırma vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Niğde, Aksaray, Gaziantep, Kocaeli ve Batı Antalya'ya da hava kampüs kazandırmayı planlıyoruz.' diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, sadece helikopter inişi yapılabilen hava kampüslerin ise Muş, Denizli, İzmir Aliağa, Eskişehir Seyitgazi ile Ardahan'da bulunduğunu dile getirdi.

HAVA KAMPÜSLERİ AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Bakan Uraloğlu, hava kampüslerinin afet yönetimi açısından da stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Hava kampüslerinin aynı zamanda bulundukları il ve ilçelerde turizm hareketliliğini ve tanıtım faaliyetlerini destekleyebileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Hava kampüsler, bulundukları illerde havacılıkla ilgili sosyal ve kültürel etkinliklere de zemin hazırlıyor. Bu yönüyle, hava kampüsleri hem ekonomik gelişime katkı sağlayacak hem de havacılık kültürünün yaygınlaşmasına imkân tanıyacak' değerlendirmesinde bulundu.