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Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği etkinlikte, Sarıkabadayı güçlü sesi ve hit şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu.

Soner Sarıkabadayı, Kocaeli Jolly Joker'da kapalı gişe bir performans sergiledi. Sarıkabadayı, sırada 6 Aralık'ta Ankaralı hayranlarıyla buluşacak. KOCAELİ (İGFA) - Türk pop müziğinin sevilen ismi Soner Sarıkabadayı, Kocaeli Jolly Joker'deki konserinde yine kapalı gişe performans sergileyerek hayranlarına unutulmaz gece yaşattı.