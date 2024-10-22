Kocaeli Büyükşehir tarafından hizmete açılan Solaklar Kavşağı’nda yapılacak yaya üstgeçidi için fore kazıklar çakılmaya başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce hizmete açtığı Solaklar Kavşağı’nda yaya üstgeçidi yapımına başladı. Öğrencilerin ve çalışanların yoğun olarak kullandığı Solaklar Kavşağı’nda büyük bir ihtiyaca cevap verecek üstgeçit için start verildi. Üstgeçit için temel fore kazık çakma çalışmalarına başlandı. 16 adet fore kazığın 22,5 metre derinliğe çakılacağı üstgeçidin her iki ayağına 8’er adet olmak üzere toplam 16 adet fore kazık çakılacak. 70.3 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde tek açıklıklı çelik üstgeçidin döşeme kaplaması ise andezit kaplama olacak. Her iki ayağında da asansör bulunacak üstgeçitte engelli ve çocuklu vatandaşların güvenli ve konforlu yaya ulaşımı sağlanacak.

Kaynak: igf