Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları'nın coşkusu bu kez Cumhuriyet Mahallesi'ni sardı. Etkinlikte buluşan çocuklar hem spor parkurlarında kıyasıya yarıştı hem de doyasıya eğlendi.

İZMİR (İGFA) - Mahalle kültürünü canlandırmak ve çocukları sporla buluşturmak amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan Sokak Senin Mahalle Olimpiyatları her hafta farklı bir mahallede coşku yaratmaya devam ediyor. Yaz aylarına renk katan etkinlik serisinin son durağı Cumhuriyet Mahallesi 6715 Sokak oldu. 7-14 yaş arası çocukların kıyasıya mücadele ettiği yarışlar heyecanlı anlara sahne olurken, her yaştan çocuklar için düzenlenen renkli atölyeler ve oyunlar da buluşmaya neşe kattı. Aileler ise komşularıyla bir araya gelerek sosyal bağları güçlendirdi.

Sıradaki Adres 100. Yıl Meydanı

Yaz başından bu yana Bahriye Üçok, Goncalar, Nergiz, Fikri Altay, Dedebaşı, Alaybey, Tuna ve Cumhuriyet mahallelerinde düzenlenen olimpiyatlar, 30 Temmuz Perşembe günü Zübeyde Hanım ve İmbatlı mahalle sakinlerinin katılımıyla 100. Yıl Meydanı'ndaki etkinlikle devam edecek. Ağustos ayı boyunca ise farklı noktalarda 4 buluşma daha gerçekleştirilecek. Kendi mahallelerindeki yarışlarda derece yapan çocuklar, 3 Eylül'deki büyük finalde yarışmaya hak kazanacak.

Sosyal Yaşam Güçleniyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Sokaklarımızı yeniden çocuk sesleriyle doldurmak, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve birlikte üretip eğlenen bir mahalle kültürünü yaşatmak istiyoruz. Mahalle Olimpiyatları sayesinde çocuklarımız hem hareket ediyor hem de paylaşmayı, dayanışmayı ve centilmence mücadele etmeyi deneyimliyor. Ailelerin bir araya gelmesiyle mahallelerimiz daha canlı, daha güçlü bir sosyal yaşama kavuşuyor. Yaz boyunca bu coşkuyu Karşıyaka'nın dört bir yanına taşımaya, hem çocuklarımız hem de aileleri için keyifli ve nitelikli sosyalleşme ortamları yaratmaya devam edeceğiz' diye konuştu.