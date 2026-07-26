Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kurs Merkezi'nde yaz dönemi sanat ve hobi kursları kapsamında düzenlenen bateri eğitimleri, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Yaz döneminde açılan bateri kurslarına 7-18 yaş aralığında toplam 52 öğrenci katılıyor.

ANTALYA (İGFA) - Çocukların ve gençlerin yaz tatilini sanatla iç içe, eğlenerek ve yeni beceriler kazanarak değerlendirmesini amaçlayan kurs merkezinde baterinin yanı sıra halk oyunları, yaratıcı drama, solfej, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, Çok Sesli Çocuk Korosu, bağlama, ukulele, klasik, akustik, bas ve elektro gitar eğitimleri de veriliyor.

BATERİ EĞİTİMLERİNE YOĞUN İLGİ

Türk halk müziğinin deneyimli sanatçılarından aynı zamanda müzik eğitmeni olan İhsan Güvercin'in eğitmenliğinde gerçekleştirilen bateri derslerinde katılımcılar, ritim duygularını geliştirirken enstrümanın temel tekniklerini de öğreniyor. Yaz döneminde kurs merkezinde en fazla ilgi gören branşlardan biri olan bateri eğitimlerinde doğru baget tutuşu, temel vuruş teknikleri, koordinasyon çalışmaları, tempo ve ritim uygulamalarının yanı sıra farklı müzik eserleri eşliğinde pratik çalışmalar yapılıyor.

RİTMİN MERKEZİNDEKİ ENSTRÜMAN

Perküsyon ailesinin en yaygın enstrümanlarından biri olan bateri; trampet, bas davul, tomlar, hi-hat ve zillerden oluşan bir ritim enstrümanı olarak öne çıkıyor. Öğrenme süreci temel ritim kalıpları ve koordinasyon egzersizleriyle başlıyor, zamanla farklı tempo çalışmaları ve müzik türlerine özgü tekniklerle gelişiyor. Rock, pop, caz, blues, funk ve metal başta olmak üzere günümüzün birçok müzik türünde vazgeçilmez bir yere sahip olan bateri, ritim duygusunu geliştirmenin yanı sıra dikkat, el-göz koordinasyonu ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırmasıyla da çocuklar ve gençlerin en çok ilgi gösterdiği enstrümanlar arasında yer alıyor.