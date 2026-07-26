Ordu Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım hedefi doğrultusunda yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesi Örencik Mahallesi'nde yürütülen beton yol çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin uzun yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu çözüme kavuşuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım hedefi doğrultusunda yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesi Örencik Mahallesi'nde yürütülen beton yol çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin uzun yıllardır yaşadığı ulaşım sorunu çözüme kavuşuyor.

Daha önce yol genişletme çalışmalarının tamamlandığı toplam uzunluğu 1.3 km olan güzergahta beton döküm işlemleri devam ediyor. Örencik Mahallesi'nin yanı sıra Günören ve Ulubey ilçesi Sayaca Mahallelerinin de kullandığı yol, yapılan çalışma ile hem daha güvenli hem de uzun ömürlü bir yapı ile buluşturuluyor.

'BAŞKANIMIZ HİLMİ BEY'DEN ALLAH RAZI OLSUN'

Güzergahta yapılan çalışmaları değerlendiren Örencik Mahallesi Muhtarı Hüdaver Tanrıver hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtar Tanrıver şöyle konuştu:

'Daha önce genişletmesi yapılan yolumuzun bugün betonu dökülüyor. Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mahallemize hizmetlerin devamını diliyorum.'

'YILLARIN TOZ VE TOPRAK ÇİLESİ SONA ERİYOR'

Mahalle sakinleri de beton yol çalışmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek yıllardır toz, çamur nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Yapılan hizmetle birlikte bu sorunların sona ereceğini dile getiren vatandaşlar, mahallelerine kazandırılan yatırım dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen ekiplere teşekkür etti.