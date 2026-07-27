Bursa'nın marka değerlerinden biri olan ve İnegöl köftesini yıllardır başarıyla temsil eden Orhan Köfte'nin sahibi Orhan Çelik'in oğlu Cihan Çelik ile, İrge Fidancılık işletmesinin sahibi İlker İrge'nin kızı İrem İrge, görkemli bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da gerçekleştirilen nikâh merasimi, devlet, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu. Yoğun katılımın olduğu törende, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, bürokrat ve iş insanı, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından kıyılan nikâhta, Türkiye'nin önemli devlet ve siyaset insanları da şahit olarak yer aldı. Nikâh şahitleri arasında; önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlarından Bülent Arınç, önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, eski Bakan Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa milletvekilleri Ayhan Salman, Refik Özen, Osman Mesten, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz ile Bursa'nın önceki dönem İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan yer aldı.

Nikâhın sonunda evlilik cüzdanını önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç genç çifte takdim etti.

Gece boyunca misafirlerle yakından ilgilenen Çelik ve İrge aileleri, bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.