Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sazımda Söz Var' sloganıyla başlatılan Konya Kültür Günleri, ilçelerde de vatandaşlarla buluşuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sadece tarihi ve manevi değerleriyle değil, ilçelerinin sahip olduğu güçlü kültürel birikimle de Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Konya Kültür Günleri'ni bu zenginliği daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

HERKESİ PROGRAMLARA DAVET ETTİ

İlk kez 10-11-12 Temmuz tarihlerinde şehir merkezinde başlattıkları ve büyük ilgi gören Konya Kültür Günleri'ni bu kez ilçelerdeki Konyalılarla buluşturmaya başladıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Merkezde büyük ilgi gören etkinliklerimizi şimdi ilçelerimize taşıyarak kültür ve sanatın birleştirici gücünü şehrimizin her köşesine ulaştırıyoruz. Bu organizasyonla hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de hemşehrilerimize aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Konya Kültür Günleri'nin ilçe programlarına katılmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ETKİNLİĞİ ÇOK BEĞENDİ

Konserlerin, çocuk yarışmalarının, aile atölyelerinin ve çeşitli sahne gösterilerinin yer aldığı etkinliğe katılarak unutulmaz bir gün geçiren ilçe sakinleri de organizasyondan çok memnun kaldıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'Sazımda Söz Var' sloganıyla merkezin ardından Kadınhanı, Cihanbeyli ve Akşehir ile devam eden Konya Kültür Günleri, Ağustos ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar Konyalılarla buluşacak.

Program takvimi şu şekilde: '26 Temmuz Pazar Kulu, 1 Ağustos Cumartesi Bozkır, 2 Ağustos Pazar Ilgın, 8 Ağustos Cumartesi Yunak, 9 Ağustos Pazar Sarayönü, 15 Ağustos Cumartesi Beyşehir, 16