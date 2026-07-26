Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi içerisinde yer alan ve Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında hayata geçirilen Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi bünyesindeki kurslarla fark yarattı. Projenin Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısına da katılan Mersin Büyükşehir ekipleri, her detayı düşünülmüş atölyeler ile yüzlerce kursiyere yeni bir meslek edindirirken, örnek projeleri kapanış toplantısında beğeni topladı.

MERSİN (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Bankası koordinasyonunda ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), kadınların ve gençlerin sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun desteklenmesi amacıyla 2021 yılında hayata geçirildi.

11 şehirde uygulanan proje kapsamında 98 noktada Sosyal Girişimcilik ve Geçim Kaynağı Tesisi kuruldu. Beş yıl boyunca sürdürülen SEECO Projesi, 2026 yılında sona erdi.

Bu kapsamda, 'Yolculuk Devam Ediyor' temasıyla düzenlenen SEECO Yolculuğu Kapanış Buluşması'na Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Etkinlikte panelist olarak yer alan MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, 'Kalıcı Duraklar; Merkezler ve Tesisler ile Yerelde Etki Bırakma' başlıklı panelde Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi'ni katılımcılara anlattı.

Büyükşehir'in atölyeleri ilgi gördü

Proje kapsamında Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi bünyesinde; 'Bilişim', 'Giyim Üretim Teknolojileri', 'Güzellik ve Saç Bakım', 'Gastronomi' ve 'Barista' atölyeleri hizmet verdi. Bu atölyelerde eğitim alan yüzlerce kursiyer mesleki becerilerini geliştirirken, merkezde yer alan 'Çocuk Oyun Odası' sayesinde kadınların eğitim süreçlerine çocuklarıyla birlikte katılabilmelerine ve sosyal yaşamdan kopmamalarına olanak sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin SEECO kapsamında hayata geçirdiği çalışmalar ve Halkkent Sosyal Girişimcilik Merkezi, projenin kapanış buluşmasında da katılımcılardan beğeni topladı. Etkinlik; proje deneyimleri, panel oturumları, sahadan dönüşüm hikâyeleri ve SEECO desteğiyle hayata geçirilen girişimlerin ürünlerinden oluşan sergi alanının katılımcılara sunulmasıyla sona erdi.