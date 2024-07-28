SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Söğütlü’ye uzun yıllar sorunsuz hizmet edecek bir proje için sahaya indi.

35 kilometrelik altyapı yatırımına ilişkin detayları ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıkladı.

Alemdar, bir süre önce çalışması yapılan 25 kilometrelik altyapı yatırımı için ihale sürecinin devam ettiğini ve bunun yanında 10 kilometrelik yeni bir atık su hattının çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Alemdar, “İçme suyu ve atık su hattı olmak üzere toplamda 35 kilometrelik yeni hat imalatı yapacağız. İhale kapsamında olmayan ve tamamen kurumumuzun imkanlarıyla başlattığımız 10 bin metrelik atık su hat çalışmalarının yüzde 50’sini tamamladık. Evsel atık suların eksiksiz taşınmasına verdiğimiz önemle şehrimizin doğasını da koruyoruz. Doğaya karışmasına engel olduğumuz atık suları en temiz haliyle deşarj ediyoruz.” dedi.

Şehrin doğasını korumak adına evsel atık suların tahliyesine önem verdiklerini belirten Alemdar, “Kapsamlı şekilde düşünerek hayata geçirdiğimiz çalışmalarla hem vatandaşlarımıza hizmet ediyor hem de şehrimizin yeşil geleceğine sahip çıkıyoruz. Söğütlü’de devam eden altyapı sorunlarına çözüm olmak için ilçeyi dev yatırımlarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Süratle başlatılan çalışma kapsamında Orta Mahalle, Camicedit, Gündoğan ve Küçük Söğütlü mahallerinde hattın 5 bin metrelik kısmı tamamlandı.

10 kilometrelik kısımdan sonra ihale süreci beklenen 25 kilometrelik diğer içme suyu ve kanalizasyon projesi başlayacak. Söğütlü, bu altyapı yatırımıyla uzun yıllar sorunsuz bir hizmet alacak.