Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Gökmen Çiçek ve Kültür ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Soğanlı Vadisi’nde, Tahtalı Kilise ve Aziz George Kilisesi’nde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin iş birliğinde tüm dünyanın ilgisini çekecek projeler ile daha çok hareketlenen kentin önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi’nde incelemelerde bulundu.

Soğanlı Vadisi incelemelerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Kaymakamı ‎Ahmet Ali Altıntaş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

Heyet, Kayseri’nin önemli tarih, doğa ve turizm değeri olan Soğanlı Vadisi’nde, Tahtalı Kilise ve Aziz George Kilisesi’nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, yöresel kıyafetler taşıyan, el emeği, göz nuru Soğanlı oyuncak bez bebekleri de ilgiyle inceleyip, bez bebekleri üreten kadınlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Bacasız sanayi olarak nitelendirdiği turizmin göz bebeği olan Soğanlı Vadisi’nde yapılan çalışmaları Bakan Ersoy ile birlikte incelediklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Soğanlı Vadimizde bulunan Tahtalı Kilise ve Aziz George Kilisesi’ni ziyaret ederek, Valiliğimiz ve Büyükşehir Beledimiz iş birliğiyle yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Ersoy’a teşekkür ederek, “Tarihi kiliseleri, peri bacaları ve sıcak hava balonlarıyla turistlerimizin ilgi odağı olan masal diyarı vadimizi ziyaret eden Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.