Konya'da Otizmli bireylerin spor eğitimine erişimini kolaylaştırmak ve fiziksel kısıtlamaları ortadan kaldırmak amacıyla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı tarafından geliştirilen “Dijital Otizm Kütüphanesi” projesi, dijital çağın olanaklarını otizmli bireylerin hizmetine sunuyor.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu'daki Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, proje kapsamında, spor alanında uzman akademisyenlerin katkısıyla toplam 150 eğitim videosunun çekilmesini planladı.

İçerikler, motor becerilerin gelişimini destekleyecek şekilde “kolaydan zora” yapılandırılarak hazırlandı.

Her bir videonun otizmli bireylerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek esneklikte, uygulamalı anlatımlar ve görsel yönlendirmelerle destekleniyor.Spor eğitimi, otizmli bireylerin hem fiziksel gelişimi hem de sosyal uyum becerileri açısından büyük önem taşıdığı ifade edilirken, birçok otizmli birey, yaşadığı bölgedeki olanaklar, maddi imkansızlıklar veya uzman desteğine erişim kısıtlılığı nedeniyle bu hizmetlerden yararlanamıyor.

SOBE tarafından geliştirilen dijital platform, mekan ve zamandan bağımsız bir öğrenme imkanı sunarak, ailelerin ve eğitmenlerin otizmli çocuklarla daha sistematik ve bilimsel temelli çalışmalar yapabilmesini amaçlıyor.

Proje, kapsamında dijital içerik üretmekle kalmıyor; aynı zamanda akademik uzmanlıkla destekleniyor. Spor bilimleri, özel eğitim ve ergoterapi gibi alanlarda çalışan üniversite akademisyenleri, video içeriklerin bilimsel doğruluğunu ve uygulama niteliğini garanti altına alıyor. Bu sayede hazırlanan içerikler, sadece eğitici değil, aynı zamanda terapötik nitelik taşıyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında, hazırlanan içeriklerin dijital bir platformda yayınlanması ve aynı zamanda mobil bir uygulama olarak kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor.