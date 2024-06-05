Sivas Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği ilkokullar arası futbol turnuvası oynanan final maçlarıyla tamamlandı.SİVAS (İGFA) -Geçen yıl vefat eden nikâh memurumuz Muzaffer Güner anısına yapılan turnuvaya bu yıl 52 okul katılım gösterdi. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçlarda, çocuklar şampiyonluk için ter döktü.

Final müsabakası ve kupa törenine; Başkanımız Dr. Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu, okul idarecileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Müsabakalar sonucunda Vali Aydın Güçlü İlkokulu şampiyon olurken, Kızılırmak İlkokulu 2’inci, Malazgirt İlkokulu 3’üncü ve Batı Koleji 4’üncü oldu.

Dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Başkanımız Uzun ve il protokolü tarafından takdim edildi. Başkanımız Uzun ayrıca merhum Muzaffer Güner’in eşi Tülay Güner’e plaket takdim ederek başsağlığı dileklerini iletti.