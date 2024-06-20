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İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan maçta, Slovenler 69. dakikada Zan Karnicnik ile öne geçti. Sırbistan'a beraberliği getiren golü ise 90+5'te Jovic attı.

EURO 2024 C Grubu'nda Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Sırplar Karnicnik'in golüne, 90+6'da Jovic ile yanıt verdi.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki müsabaka 1-1 berabere sona erdi.