Sinemaseverleri bugün vizyona girecek birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler bekliyor.Oscar ödüllü Güney Koreli yazar ve yönetmen Bong Joon-Ho imzalı Mickey 17,uzayı kolonileştirmeye çalışan bir şirkette "harcanabilir", yani öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini anlatıyor. Başrollerini Robert Pattinson, Naomi Ackie, Toni Collette ve Steven Yeun’un yer aldığı filmde, yeniden klonlanabilen Mickey’in klonlarından biri olan Mickey 17’nin görev sırasında kaza geçirerek öldüğü düşünülür ve bu nedenle yeni bir Mickey klonu aktif edilir. Ancak Mickey 17 hayattadır. Bu durum üzerine Mickey 17 ve yeni klonu arasında büyük bir mücadele başlar…

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ozi: Doğanın Koruyucusu (Ozi: Voice of the Forest), ailesini bulmak için zorlu bir maceraya atılan Ozi'nin hikayesini konu ediniyor. Beklenmedik bir şekilde ailesinden ayrılmak zorunda kalan küçük Ozi, yabani hayatı koruyan gönüllüler tarafından bakılır. Kendisine hediye edilen tablet sayesinde ailesinin yaşadığını öğrenen Ozi, onları bulmak için yuvasından kaçarak ormanda zorlu bir maceraya atılır. Ozi, vakit kaybetmeden dostları maymun ve gergedan ile yola koyulur.

Haftanın bir diğer animasyon filmi Dalya ve Kırmızı Kitap (Dalia and the Red Book), babasının ölümünün ardından onun yarım kalan kitabını bitirmeye çalışan 12 yaşındaki bir kızın hikayesini konu ediniyor. Yakın zamanda vefat eden ünlü bir yazarın kızı olan Dalia, babasının romanını bitirme görevini devralır. Bunu yapmak için hikayenin bir parçası olmalı ve kitabın kahramanı olmak için mücadele eden karakterlerle yüzleşmelidir.

Haftanın korku filmlerinden Bu Gece Uyku Yok (You Shall Not Sleep Tonight), dolabın içinde bir canavarın gizlendiği kabuslarla boğuşan bir çocuğun hikayesini konu ediniyor. Bir çocuk, dolabın içinde bir canavarın gizlendiği korkunç kabuslarla rahatsız edilir. Rahatlaması için, babası gecenin bir yarısı belirir ve korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olur. Ancak çocuk, babasının kaderi ve onu tüketmekle tehdit eden kötü güç hakkındaki gerçekle yüzleşmek zorunda kalarak bu hayaletlerin gerçek doğasını sorgulamaya başlar.

Haftanın bir diğer korku filmi Vina : Kötü Ruh (Vina: Before Seven Days), gizemli bir şekilde ölen bir kızın hikayesini konu ediniyor. Vina okuldan dönerken aniden ortadan kaybolur. Çok geçmeden Vina’nın cesedi Cirebon üst geçidinde bulunur. Vina’nın ölümünün nedeni motosiklet kazası olarak düşünülse de, büyükannesinin şüpheleri başkadır. Çünkü cesette doğal olmayan ezilmeler vardır ancak çıkan raporu reddetmek için yeterli kanıta sahip değildir. Günler geçtikçe Vina’nın ruhunun dolaştığına dair ürpertici söylentiler yayılır. Vina’nın ruhu yaşananların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için oradadır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Kurtuluş Baştimar’ın üstlendiği Çiğdem, baraj yapımı için boşaltılan köyden gitmeyi reddedip, eğitim almak isteyen çocuklar ve bunun için mücadele eden Çiğdem’in hikayesini konu ediniyor. Çiğdem, her yere dilekçe göndererek, köylerindeki okula öğretmen atanması için mücadele eder. Hem Çiğdem hem de çocukların kaderi, bir belgesel yapımcısının köye gelmesiyle değişir.