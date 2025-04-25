Pop müziğin en güçlü kadın seslerinden biri olan Simge, “Aşkın Olayım”, “Yankı”, “Üzülmedin mi?”, “Öpücem” ve “Önümüz Yaz” gibi hitlerle müzik listelerinden düşmüyor. Simge’nin müzik hayatında şimdi de yepyeni bir dönem başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Birbirinden ünlü isimlerin katkıda bulunduğu yeni şarkılarla, yine listelerin zirvesinde uzun süre kalacağının sinyallerini veren Simge, 2025 yazına merhaba demek için muhteşem bir sahnede hayranlarıyla buluşacak.

6 Haziran Cuma akşamı, İstanbul’un en özel konser serilerinden Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alacak olan sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Her yıl gelenekselleşen Harbiye konserlerinde büyük bir coşkuyla karşılanan Simge’nin bu konseri şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Hayranları “Ne giyecek?”, “Yeni şarkıları olacak mı?”, “Sürprizler var mı?” gibi sorularla meraklarını dile getirirken, Simge’den gelen bir yorum ortalığı daha da heyecanlandırdı. Bir takipçisinin mesajına verdiği “Yeni şarkımı ilk defa Harbiye’de okuyacağım” cevabı, 6 Haziran gecesini özel kılacak büyük sürprizlerden sadece biri olacak gibi görünüyor.

Yazın ritmini belirleyecek yepyeni şarkılar, büyük bir sahne şovu ve Simge’nin o kendine has enerjisiyle Harbiye Açıkhava’da unutulmaz bir gece seyirciyi bekliyor.