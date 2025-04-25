Türk rock müziğinin öncü gruplarından maNga, merakla beklenen yeni single’ı “Bergüzarım” ile müzikseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Melodik rap ve senfonik öğelerin harmanlandığı “Bergüzarım”, dinleyicilere maNga’nın ikonik Şehr-i Hüzün dönemini anımsatırken, daha modern ve cesur bir sound’la dikkat çekti. Gerek altyapısı gerekse duygusal yoğunluğuyla, geçmişin özlenen atmosferini bugünün müzikal anlayışıyla birleştirdi.

Melankolik ama umut dolu hikayesiyle “Bergüzarım”, sadece geçmişe bir selam duruşu değil; aynı zamanda maNga’nın müzikal evrimini ve duygusal derinliğini de gözler önüne seren bir eser olarak öne çıktı.

Sanatsal dokunuşlarla zenginleşen bu çıkış, aynı zamanda grubun gitaristi Yağmur Sarıgül ve bir grafik tasarımcı iş birliğiyle, yapay zeka destekli bir sanat çalışmasından ilham alınarak hazırlanan özel bir kapak tasarımı ile taçlandırıldı. Ayrıca, uzun zamandır maNga hayranlarının hasretle beklediği çizgi roman estetiği, bu şarkının klibiyle birlikte yeniden hayat buldu.

Şarkının sözleri Ferman Akgül’e ait. Müziği ise Ferman Akgül ve Yağmur Sarıgül’ün ortak imzasını taşıyor. Düzenlemesi maNga tarafından yapılan parçanın prodüktör koltuğunda ise Tarkan Gözübüyük ve Yağmur Sarıgül oturuyor.

maNga’nın yıllardır kurduğu müzikal bağa sadık kalan dinleyiciler için “Bergüzarım” hem tanıdık duygulara dönüş hem de grubun gelecekteki sesine dair heyecan verici bir yolculuğun başlangıcı olacak.