Gülben Ergen, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam İstanbul'da sahne alan Gülben Ergen, enerjisi ve performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümüyle göz dolduran sanatçı, sahnesinde ilk kez 'Gırgıriye' müzikali için seslendirdiği 'Severek Ayrılalım' ve 'Mavi Boncuk' şarkılarını da söyledi. Gülben Ergen'in bu sürprizi salonda büyük beğeni topladı.

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Gırgıriye', 46 yıl aradan sonra müzikal olarak tiyatro sahnesine taşınmaya hazırlanırken, Güllü rolüne hayat verecek olan Gülben Ergen'in konser öncesi provadan sahneye geldiği öğrenildi.

Son iki aydır konser programı ve müzikal provaları arasında yoğun bir tempo yaşayan Gülben Ergen, sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelerek heyecanını da paylaştı. Sanatçı, ilk kez tiyatro sahnesinde yer alacak olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.