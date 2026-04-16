Simge Sağın, Akustik Konserler Serisi kapsamında seslendirdiği ve müzikseverlerden büyük beğeni toplayan 'Kalpsiz Serseri' şarkısını tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Simge Sağın'nın geleneksel hale gelen konserler serisindeki performans görüntüleriyle yayınlanan klip, kısa sürede YouTube trendlerinde ilk 5'e girerek uzun süre listede kalırken, şarkı dijital müzik platformlarında da listelerin zirvesine yerleşti.

Dün akşam İstanbul Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen özel bir gecede sahne alan Simge Sağın, yoğun istek üzerine yeni şarkısı 'Kalpsiz Serseri'yi üst üste iki kez söyledi.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden başarılı sanatçı, arka arkaya çıkardığı şarkılarla müzik dünyasındaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Rakiplerine açık ara fark atan Simge Sağın, önümüzdeki günlerde yayımlayacağı yepyeni şarkısıyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.