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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sahilköy Mahallesi bölgesinde yapılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeleri ve silah ele geçirildi. NURCAN KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şile Sahilköy Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Opersyonda, 5 kilo 100 gram Kokain, 60 gram extacy toz, 55 gram marihuana, 190 gram afyon sakızı, 90 adet lyrica hap, 4 adet tabanca, 25 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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