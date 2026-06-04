Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'dan itibaren 81 ilde başlatılacak DOA uygulamasıyla plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının geri dönüşümünün teşvik edileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projesi kapsamında yeni bir uygulamanın başlayacağını duyurdu. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 81 ilde DOA (Depozito, Ödül ve Atık) dönemi başlıyor.

Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine götürerek ürün başına 1 TL iade bedeli alabilecek. Bu uygulama ile hem atıkların geri dönüşümü teşvik edilecek hem de sürdürülebilir bir çevre politikası desteklenecek.

Bakan Murat Kurum, paylaşımında, 'Sıfır Atık'ta güçlü bir adım daha atıyoruz. Hem çevremizi koruyacağız hem de vatandaşlarımıza geri dönüşümün somut bir teşvikini sunacağız' ifadelerini kullandı.

Uygulama, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması ve geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.