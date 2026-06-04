İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen geniş çaplı jandarma operasyonlarında 135 şüphelinin yakalandığını, 129'unun tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında iki ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 jandarma personeli ile 10 özel eğitimli narkotik arama köpeği katıldı.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 135 şüpheliden 129'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire: pic.twitter.com/BjDV4wQ9TU — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 4, 2026

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, 'Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan jandarma personeli, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ile soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edilerek, başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik edildi.