MUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Atatürk Mahallesi Hacıyakası Mevkii'nde imara yeni açılan bölgede kanalizasyon altyapısını oluşturmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda planlanan kanalizasyon şebeke hattının tamamlanmasıyla bölgenin mevcut altyapı ihtiyacı karşılanırken, gelecekteki yapılaşmanın altyapı ihtiyacına da karşılık verilecek.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kent genelinde altyapıyı güçlendirme talimatları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Atatürk Mahallesi Hacıyakası Mevkii'nde kanalizasyon şebeke hattı imalatına başladı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda kanalizasyon hattının tamamlanmasıyla birlikte hem mevcut yerleşimlerin hem de imara yeni açılan alanların altyapı ihtiyacı karşılanacak.

Atatürk Mahallesi Hacıyakası Mevkii'nde imara yeni açılan yerleşim alanlarında kanalizasyon şebeke hattının bulunmaması, bölgedeki yapılaşmanın altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanamamasına neden oluyordu.

Bölgede fosseptik sisteminin kullanılması hem vatandaşlara maddi olarak yük oluşturuyor hem de çevresel olumsuzluklara sebebiyet veriyordu. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bölgede kanalizasyon şebeke hattı yapımına başlandı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha incelemelerinin ardından bölgede yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı imal ediliyor. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar hattın 450 metrelik bölümü tamamlanırken, proje kapsamında yaklaşık 70 adet parsel bacası da imal edilecek.