İçişleri Bakanlığı, Sibergöz operasyonlarının 49'uncusunu 29 ilde düzenledi. Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar 750 milyon lira işlem hacmi bulunan 110 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri'nin bir süredir sürdürdürdüğü Sibergöz operasyonlarının 49.'su düzenlendi.

“SİBERGÖZ-49”un ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli 29 ilde “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-49” , hesaplarında 3 milyar 750 milyon lira işlem hacmi bulunan 110 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, Siber Vatan’da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1808724410368401913