Edirne'de jandarmnın sorumluluk bölgesinde yaptığı göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 5 organizatör, kullandıkları 4 araç ve 282 göçmenle birlikte yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde eden organizatörlerin yakalanması ve adli makamlara teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, son bir hafta içerisinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan faaliyetler neticesinde; 5 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 4 araç, 282 göçmen şahıs yakalandı. Yakalanan göçmen şahıslar, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Şüpheli 5 organizatör şahıs ise adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilirken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar ise yed-i emin otoparkına çekildi.