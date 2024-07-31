Dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen siber zorbalık (cyberbullying), gençler ve çocuklar arasında yaygın bir şekilde görülüyor. Son zamanlarda giderek artan siber zorbalık, insan psikolojisini ciddi şekilde etkiliyor.BURSA (İGFA) - Siber zorbalık, bir başkasının özel ya da mahrem bilgilerini sızdırmak, tehdit mesajları yollamak, anonim hesaplardan taciz etmek, hakarete varan ifadeler kullanmak, rahatsızlık vermek ve bir başkasının hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan uygunsuz yayınlar yapmak gibi durumlarla gerçekleşebiliyor.

SİBER ZORBALIK İNSAN PSİKOLOJİSİNİ DERİNDEN ETKİLİYOR

Siber zorbalığın insan psikolojisini derinden etkilediğinin altını çizen Uzman Psikolog Uğur Kartum, özellikle ergenlik çağındaki kız çocukları ve genç kadınların siber zorbalıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

SİBER ZORBALIK NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Siber zorbalığın genellikle dijital ortamlarda, sosyal medya aracılığıyla insanları tehdit ederek, fotoğraflarını çalarak gerçekleşebileceğine dikkat çeken Uzman Psikolog Uğur Kartum, bu durumun uzun vadede çok derin travmatik yaralar bırakabildiğini kaydetti.

ÇOCUKLAR EBEVEYNLERİ TARAFINDAN BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Özellikle ergenlik çağında bir çocuğu ya da genç bir kızı olan yetişkinlerin aracılığıyla, çocukların mutlaka eğitilmesi ve bu konuda mutlaka bilinçlendirilmesi gerektiğine değinen Kartum, uzun vadede sıkıntılar yaşamamak adına sosyal medya kullanımlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Uzman Psikolog Uğur Kartum, bu tarz durumlarda mutlaka hukuki destek alınmasını önerdi.