Düzce'de bir seyyar 'talih kuşu' bayii güvercinleri kendi elleriyle besledi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Milli Piyango seyyar bayi bilet satışı sırasında güvercinleri de kendi elleriyle besledi.

Çevredeki vatandaşların güzel tepkileriyle karşılanan davranış soğuk havada insanların içini ısıttı.

Seyyar bayi "Yılbaşı talih kuşlarını besliyorum sonra kimlerin başına konacak bilmiyorum" diyerek de yaptığı espirisinde, "Kimlerin başına konarlarsa ikramiye onlara çıkacak. İkramiye çıkan kişiler inşallah beni de görür" temennisinde bulundu.