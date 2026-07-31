Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan ile Beşköprü arasındaki ulaşımı kısaltarak binlerce kişiye büyük kolaylık sunacak 4. Cadde'deki çalışmaları yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehre, ulaşım stresini azaltacak yeni koridorlar, duble yollar kazandırıyor.

Alemdar yerinde inceledi

Şehrin tüm bölgelerinde alternatif güzergahlar, duble yolların üzerinde çalışan Başkan Alemdar ve ekibi, devam eden en önemli projelerden biri olan 4. Cadde'deki çalışmaları inceledi. Ziyarete Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Halim Kuru eşlik etti.

20 metre genişliğe sahip

Üniversite Caddesi'nin bağlandığı Arteria Kavşağı'ndan itibaren başlayan 4. Cadde, zor bir arazide kapsamlı bir duble yol olarak hayata geçiyor. 1.200 metre uzunluğundaki hatta 20 metre genişliğinde çift gidiş ve çift geliş bir yol inşa ediliyor. Hat üzerinde bir menfez düzenlemesi ve 40 metrelik menfez inşası gerçekleştirildi.

Direk geçiş sağlayacak

Başkan Alemdar şunları söyledi: 'Hem Serdivan'ın hem de şehrimizin ulaşımına ciddi ölçüde nefes aldıracak 4. Cadde'mizde çalışmalar hızla devam ediyor. Caddemiz bin 200 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki çift gidiş ve geliş olarak inşa ediliyor. Üniversite Caddesi kalemli kavşaktan başlayarak Beşköprü Tuna Caddesi'ne uzanan yeni güzergâh, şehir merkezi, Serdivan ve Beşköprü arasında kesintisiz ulaşım ağı oluşturacak. Ulaşım yükünü hafifletecek yeni koridorlar açmaya devam ediyoruz' dedi.

'Serdivan'daki caddeleri Beşköprü'ye bağlayacak'

'Yeni koridor, Medeniyet Bulvarı, Üniversite Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Kenan Sofuoğlu Caddesi'ni Beşköprü Tuna Caddesi'ne bağlayarak binlerce kişi için büyük bir kolaylık sunacak. Projemizde istinat duvarları ve 40 metre uzunluğundaki menfez çalışmaları tamamlandı. Arkadaşlarımız şu anda kazı dolgu ve altyapı imalatlarına devam ediyor. Öte yandan bölgenin doğalgaz dağıtım hattının deplase işlemleri de sürüyor'

Üniversite bölgesinden başlayan bu hat, binlerce sürücünün 32 Evler güzergahını kullanmadan zamandan yaklaşık 10 dakika tasarruf ederek Beşköprü'ye direkt ulaşacak.