Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı (Santral Rampası) üzerinde yapılacak üstyapı imalat çalışması kapsamında önemli bir trafik düzenlemesine gidiyor. 31 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek üstyapı imalat çalışmaları nedeniyle söz konusu güzergâhın iki yönü geçici süreyle araç trafiğine kapatıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) gerçekleştirileceği üstyapı imalat çalışması nedeniyle yolu geçici süreyle araç trafiğine kapattı. Bilindiği gibi mevcut devam eden çalışmalar nedeniyle rampadan iniş yönünde trafik akışı sağlanıyordu. Bugün itibariyle Santral Rampası'nın hem çıkış hem de iniş yönü ulaşıma kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle trafik akışı alternatif güzergâhlar üzerinden sağlanacak.

ÇALIŞMALAR 10 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK

Üstyapı imalatı kapsamında 31 Temmuz Cuma (bugün) günü başlayan çalışmalar, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 05.30'a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmalarını ve trafik işaretleri ile saha ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini belirtti.