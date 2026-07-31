Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Belediyesi arasında imzalanan protokolle iki Gazi şehir resmen kardeş oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KKTC ile aynı hedef doğrultusunda yüründüğünü vurgulayarak, 'Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, aynı kaderin çocuklarıyız, aynı coğrafyanın evlatlarıyız, aynı geleceğe doğru imanla, aşkla bakıyoruz.' ifadelerini kullandı.

GAZİ ŞEHRİN 29'UNCU KARDEŞİ GAZİMAĞUSA OLDU

Farklı alanlarda ortak projeler hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi, iş birliğini kardeş şehir protokolüyle resmiyete taşıdı. Böylece Gazimağusa, Gaziantep'in 29'uncu kardeş şehri oldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan ile kurum yöneticileri katıldı. İki Gazi şehir arasındaki kardeşlik protokolü imzalarla resmiyet kazandı.

ŞAHİN: BİZİM MEDENİYETİMİZİN VERDİĞİ TALİMATLARA UYMAMIZ, ŞEHİRCİLİKTE DE BUNA GÖRE BAKMAMIZ GEREKİYOR

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin tarihi bağlarına değinerek şunları söyledi:

''İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile yola çıktık. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Baktığınız zaman Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'in incisinde Kuzey Kıbrıs'ta eskisi gibi olmadı. Koca Osmanlı ve Selçuklu gittiği her yere adalet nasıl getirdi, nasıl bir şehircilik kurdu? Önce altyapıyı getiriyor. Önce şehir temizliyor. Sonra hamamlarla, vücudu temizliyor. Sonra da külliyeler kuruyor. Aklı selim, fikri selim, zevki selim insan. Mutlu insan. Bizim medeniyetimizin verdiği talimatlara uymamız, şehircilikte de buna göre bakmamız gerekiyor. Biz Gazimağusa'ya bu şekilde bakıyoruz.'

KIBRIS'A HUZUR GELECEK, MUTLULUK GELECEK

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda ortaya konulan siyasi iradeye değinen Başkan Şahin, o gün başlayan mücadelenin bugün de aynı kararlılıkla sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

''Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, aynı kaderin çocuklarıyız, aynı coğrafyanın evlatlarıyız, aynı geleceğe doğru imanla, aşkla bakıyoruz. İşte bu imza benim açımdan çok önemli. Gazimağusa'da Maraş'ın hak ettiği noktaya gelmesi lazım. Maraş'ın turizmde, kültür turizminde elimizdeki o büyük potansiyeli bütün dünyaya tanıtmamız lazım. Biz karıncalar gibi çalışıp dev eserler çıkaran bir ecdadın bir tarihinin emanetçileriyiz. Kuzey Kıbrıs'ı, bizim derhal yeşil ada yapmamız lazım. Gaziantep Büyükşehir, OECD'nin Şampiyon Şehri, EBRD'nin Yeşil Şehri, Euro Prize Onur Ödülü alan bir şehir ve sıfır atığa en yakın dünyanın 20 şehirden biri. Doğru modellere, doğru uygulama. Kıbrıs'a huzur gelecek, mutluluk gelecek. Orası bizim ev sahibiyiz, ortak kaderimiz, bizim ortak toplumumuz, ortak geleceğimiz.'

ULUÇAY: YEREL YÖNETİMLERDE BAŞKAN ŞAHİN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLUYOR

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay ise konuşmasında, kentin KKTC'de tarım, turizm ve ticaret başta olmak üzere üstlendiği önemli role dikkat çekerek şöyle konuştu:

'Maraş'ın ziyarete açılmasıyla birlikte şu anda 6 yıllık dönemde ziyaretçi sayısı 5 milyona yaklaştı. Bunların büyük bir çoğunluğu da yabancı. Maraş'ın açılmasıyla birlikte orası da ciddi bir turizm çekim alanı oldu. Gazimağusa, çalışan işçilerin, üreten insanların, okuyan öğrencilerin, turizm ve her yönüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde farklı bir yolda ilerleyen bir kent. Gaziantep denince aklımıza fıstık, baklava, tarih akla geliyor ama Gaziantep denince benim aklıma Fatma Şahin geliyor. Yerel yönetimlerde Başkan Şahin çok güzel bir örnek oluyor ve bu başka şehirlerde de örnek haline geliyor.'

YEREL YÖNETİMLERİN HALKIN HAYATINDA ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEMİ VAR

Konuşmasında Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadelede Gazimağusa'nın önemine ve tarihine değinen Başkan Uluçay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Yerel yönetimlerin halkın hayatında çok büyük bir önemi var. Türkiye bu konuda bölgemizde yaşanan bu felaketler, her türlü acının içinde canla başla barışı korumak ve çatışmaları sona erdirmek için inanılmaz insanüstü büyük bir gayret gösterdiğini hepimiz görüyoruz ve gurur duyuyoruz.'

YILMAZ: FATMA ŞAHİN GAZİANTEP'İN BİR ANNESİ, ABLASI OLDU, BU PROTOKOLLE DE KIBRIS'IN BİR ABLASI OLACAK

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da törendeki konuşmasında anne tarafının Kıbrıs Türkü olduğunu ve üniversiteyi KKTC'de okuduğunu aktararak şöyle konuştu:

'Fatma Şahin Gaziantep'in bir annesi, ablası oldu, bu protokolle de Kıbrıs'ın ablası olacak. Biz Kıbrıs olarak iki ayrı millet değiliz. İki ayrı bayrak değiliz. Tek bayrağız, tek toprak, tek vatanız. Biz Kıbrıs'ı yavru vatan olarak görmüyoruz. Türkiye'nin bir parçası olarak görüyoruz. Kıbrıs'a uzanan el Türkiye'ye uzanan eldir. Bugünkü protokolü çok önemsiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Belediyeciliği Türkiye'de marka haline getirmiş bir belediyede ve bu Gazimağusa'ya da taşınacak.'

ALTYAPIDAN EĞİTİME İŞ BİRLİĞİ!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi arasındaki kardeş şehir iş birliği, altyapıdan eğitime uzanan birçok alanda ortak projelerle güçlenerek devam ediyor. Bu kapsamda Gazimağusa'nın Laguna ve Maraş bölgelerinde aydınlatma direkleri yenilenirken, LED armatür dönüşüm projesine teknik destek sağlandı. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla KKTC'nin en büyük robotik kodlama laboratuvarı Gazimağusa'da kurularak gençlerin teknolojiyle buluşmasına önemli katkı sunuldu.

YENİ DÖNEMDE ORTAK PROJELER DEVAM EDECEK

İki şehir arasındaki ilişkiler, karşılıklı ziyaretler, GastroAntep festivalleri ve Kardeş Şehirler Uluslararası Gençlik Kampı gibi organizasyonlarla güçlendirildi. Bilişim, çevre, ulaşım, atık yönetimi ve gastronomi alanlarında teknik bilgi paylaşımı gerçekleştirilirken, önümüzdeki dönemde hayvanat bahçesi uygulamaları ile akıllı şehircilik alanlarında geliştirilecek yeni projelerle iş birliğinin daha da ileri taşınması hedefleniyor.