Osmangazi Belediyesi'nin 'Her mahalleye bir kütüphane' vizyonu doğrultusunda Hisar Arkeopark içerisinde hayata geçirdiği Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tarih, kültür ve edebiyatı aynı çatı altında buluşturan kütüphane, araştırma, öğrenme ve kültürel üretimin de merkezi olacak.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Hisar Arkeopark'ta hayata geçirilen Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılışı geniş katılımlı bir törenle gerçekleştirildi. Açılışa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçmiş dönem Osmangazi Belediye Başkanları Hilmi Şensoy, Recep Altepe ve Mustafa Dündar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hisar'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen açılış töreni, Bursa'nın kültürel hafızasına yeni bir eser kazandırmanın yanı sıra, geçmişten bugüne uzanan belediyecilik anlayışının da güçlü bir birliktelik fotoğrafına sahne oldu.

'Osmangazi Belediyesi Kendisini Hak Ettiği Kültür Arenasına Taşıyor'

Programın açılışında konuşan Mollagürani Mahallesi Muhtarı Metin Acar, mahallelerine kazandırılan bu önemli kültür yatırımından dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi ve Hisar Arkeopark Proje Müellifi Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer ise projenin uzun yıllara dayanan geçmişine dikkat çekerek, Hisar Arkeopark'ın yalnızca son yılların değil, yaklaşık çeyrek asırlık bir emeğin ürünü olduğunu söyledi ve 'Buradaki kalıntılar Bursa'nın kadim geçmişi için çok önemli.' diye konuştu. Prof. Dr. Kenan Mortan da Yaşar Kemal'in adının böylesine anlamlı bir kültür merkezinde yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, 'Yaşar Kemal'i bir kez daha anıyor, yaşatıyoruz. Bu anlamda Osmangazi Belediye'mize ve sayın belediye başkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Osmangazi Belediyesi, Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi ve Hisar Arkeopark ile sadece Bursa kültürüne yeni bir değer kazandırmıyor, aynı zamanda kendisini hak ettiği kültür arenasına taşıyor. Hayırlı uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.

Geçmiş Dönem Osmangazi Belediye Başkanlarından Hizmet Teşekkürü

Osmangazi ilçesine hizmetlerde bulunan geçmiş dönem Osmangazi Belediye Başkanları Hilmi Şensoy, Mustafa Dündar ve Recep Altepe de projede emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sundu.

1999/2004 döneminde Osmangazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hilmi Şensoy, Hisar Arkeopark projesine ilişkin olarak, dört farklı belediye başkanının aynı projede emeğinin bulunduğunu kaydederek, 'Recep Altepe'nin, Mustafa Dündar'ın çok katkıları var. Bugün de Erkan Aydın aynı başarı grafiğini sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.' dedi. Geçmiş dönem Osmangazi Belediyesi başkanlarından Mustafa Dündar ise, Osmangazi Belediyesi'nin güçlü kurumsal hafızasına dikkat çekerek, 'Bugün baktığımızda Osmangazi Belediyesi'nin güçlü bir hafıza, kurumsal yapısı ve güçlü bir vizyonu var. Bu vizyonu da kuruluştan, 1326'dan, Osmangazi'den alır ve o şekilde projelerini sürdürür.' değerlendirmesini yaptı. Geçmiş dönemlerde Osmangazi Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığı görevlerinde bulunan Recep Altepe de birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Bursa'ya yakışan, Osmangazi'ye yakışan güzel bir tablo. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günde Osmangazi Belediye'mizin bu güzel açılışında birlikteyiz. Bursa, İstanbul ile birlikte Türkiye'nin en kadim şehirlerinden. Bu şehirde yaşamak büyük bir şans, bu şehre hizmet etmek büyük bir onur. Bu hizmete katkı sağlayan başta Erkan Aydın başkanımıza ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.

'Her İnsanın Faydalanabileceği Bir Alanı Hizmete Açıyoruz'

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hisar Arkeopark'taki iki etaplı projenin ilk bölümünü hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hisar Arkeopark projesinde geçmiş dönem belediye başkanlarının değerli emeklerinin bulunduğunu belirten Başkan Aydın, bu noktada projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin önemine dikkati çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kütüphane ile ilgili bilgiler vererek, şunları kaydetti:

'Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi ile sadece Türkiye'de değil dünyada nam salmış ve gerçekten Türkiye'nin durumunu, geçmişini, bugünlerini, vicdanını çok iyi özetleyen, bir büyük yazarımızın adını yaşatacağız. Bugün sekizinci kütüphanemizin açılışını yapıyoruz. 'Her mahalleye bir kütüphane' vizyonuyla hareket ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; buradaki güzel çalışma alanlarıyla, konforuyla, ikramlarıyla gençlerimizin çok faydalandığını görüyoruz. Bunun yanında emekli kitlelerini de görüyoruz. Bugün burada bin 147 eserle kütüphanemizin açılışını yapıyoruz. İçerisinde tarih, kültür, arkeoloji, felsefe, her alanda kitapların olduğu, bir konferans salonuyla da bir araya geldiğinde insanların burada toplantılarını gerçekleştirebileceği, her insanın faydalanabileceği bir alanı hizmete açıyoruz. Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi, hepimize hayırlı, uğurlu olsun.'

Devam eden Hisar Arkeopark projesi ile ilgili olarak müzedeki eserlerin orijinallerinin getirileceğine işaret eden Başkan Erkan Aydın, 'Toplantısını yaptık, kısa süre içerisinde, hedefimiz yıl sonu gibi orijinal eserleri, buradaki 3 bin yıllık tarihin neler getirdiğini, insanların burada neler yaşadığını Bursa'ya gelen yerli yabancı turistlerin hizmetine sunacağız.' açıklamasını yaptı.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da açılış programı ve devamındaki panel için Bursa'da bulunduğunu belirten Başkan Aydın, kendisine katılımından dolayı teşekkür etti.