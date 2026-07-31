Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Gaziler Mahallesi'nde de asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Mahallenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 1716 ve 1719 sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Gaziler Mahallesi'nde Yollar Yenileniyor

Zaman içerisinde yıpranan ve kullanım ömrünü tamamlayan yol yüzeyleri, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından modern ve dayanıklı sıcak asfaltla yenileniyor. 1716 ve 1719 sokaklarda gerçekleştirilen asfalt serimiyle birlikte sürüş konforu artırılırken, mahalle sakinleri için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkânı oluşturuldu. Ekipler, asfalt serimi öncesinde gerekli zemin hazırlıklarını tamamlayarak çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda titizlikle yürüttü.

Üstyapı Çalışmaları İlçe Genelinde Devam Ediyor

Gebze Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak üstyapı yatırımlarını ilçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak sürdürüyor. Belediye ekipleri, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda asfalt serimi, yol bakım ve onarım çalışmalarını belirlenen program kapsamında gerçekleştirerek ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Daha Güvenli ve Konforlu Ulaşım

İlçe genelinde devam eden asfalt çalışmalarıyla hem mevcut yolların ömrü uzatılıyor hem de araç ve yaya trafiğinin daha güvenli şekilde işlemesi hedefleniyor. Gebze Belediyesi, planlanan çalışma programı doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serim ve üstyapı düzenlemelerine önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edecek.