Yaz döneminde de öğrencilerden yoğun ilgi gören Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi’nde yaz kursları sona erdi. Yaz döneminde bu merkezlerden toplamda 1059 katılımcı istifade etti.KONYA (İGFA) - Okul Dışı Eğitim Ortamları ile eğitime farklı bir bakış açısıyla değer katan Selçuklu Belediyesi yıl boyunca sürdürdüğü eğitimleri yaz döneminde de devam ettirdi. Bu kapsamda Selçuklu Gelişim ve Teknolojisi ile Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi’nde verilen yaz dönemi eğitimleri de sezonu yoğun bir ilgiyle kapatarak 1059 kişiye bu eğitimlerden yararlanma imkanı sundu.

“OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARIMIZ YAZ DÖNEMİNDE DE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ”

Selçuklu Belediyesi olarak Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) ile binlerce çocuğa, gence ve yetişkine kendini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile binlerce öğrencimizin eğitim hayatına farklı bir bakış açısı ile katkı sağlıyoruz. Yıl boyu devam eğitimlerimiz yaz döneminde de yoğun bir ilgi görerek devam etti. Dolu dolu bir eğitim alan katılımcılarımız yaz aylarını hem daha verimli geçirdiler hem de yeni yıla donanımlı bir şekilde kendilerini hazırladılar. Modern teknolojinin sağladığı tüm imkanları başta çocuklarımız olmak üzere her yaştan hemşehrimizin hizmetine sunduğumuz bu merkezlerimizde iletişim becerisi yüksek, çağın getirdiği yeniliklere açık özgüven sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın meyvelerini yıl boyunca olduğu gibi yaz döneminde de aldık ve bu doğrultuda oldukça yoğun bir yaz dönemi geçiren Gelişim ve Teknoloji Akademimizden yetişkin, lise ve ortaokul gruplarında toplam 678 katılımcımız 12 branşta eğitim aldı. Yine sanat ve beceri alanında öğrencilerimizin ufkunu açan Selçuklu Sanat Tasarım Atölyemizden de ilkokul, lise ve ortaokul gruplarında 381 katılımcımız 9 branşta eğitimlerini tamamladı. Selçuklu’ya kazandırdığımız bu örnek eğitim modeli ile Türkiye Yüzyılı vizyonu ile daha nice donanımlı nesiller yetiştirmeye aynı özen ve heyecanla devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda paydaşlarımız olan Selçuklu Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize ve bize her zaman destek veren ailelerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

YAZ DÖNEMİ KURSLARINDA SELÇUKLU GELİŞİM TEKNOLOJİ ATÖLYESİ;

Yetişkin, lise ve ortaokul gruplarında toplam 678 katılımcının eğitim aldı. Selçuklu Gelişim Teknoloji Akademisi eğitim programında İhaMekatronik, Siber Güvenlik, CBS Harita Okur Yazarlığı,Sedep Vefa Gençlik, Genç Kalemler Yazarlık ve Hitabet, Tarih, Hat Sanatları Atölyesi Takı Tasarım,Fotoğrafçılık, Müzik, Moda Tasarım, Organik Oyuncak Üretim atölyesi olmak üzere 12 branşta eğitim verdi.

SELÇUKLU SANAT TASARIM ATÖLYESİ’NDEN Yaz döneminde de ilkokul, lise ve ortaokul gruplarından toplam 381 katılımcı faydalandı. Selçuklu Sanat Tasarım Atölyesi’nde öğrenciler çini ve seramik,resim, kağıt katlama, ahşap, robotik kodlama olmak üzere 5 branşta eğitim aldı.