·Türkiye’nin en büyük çiçek bahçesi olan ve rengarenk çiçekleriyle her yıl yüzbinlerce yerli-yabancı turist ağırlayan Selçuklu Çiçek Bahçesi yeni sezon için kapılarını ziyaretçilere açtı. KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Kelebekler Vadisi Parkı içerisinde oluşturulan, rengarenk çiçeklerle misafirler için hazır hale getirilen Selçuklu Çiçek Bahçesi ziyaretçilerine bu sezon için de kapılarını açtı. İlçede turizmin en gözde mekanlarından biri haline gelen ve Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlanan bahçe 11 bin 500 metrekarelik alanıyla bünyesinde, 27 türde ve 65 çeşitte, 395 bin çiçek bulunduruyor. Türkiye’nin en büyük çiçek bahçesi olan ve yıl içerisinde yerli-yabancı yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen Selçuklu Çiçek Bahçesi, bu yaz döneminde de fotoğraf tutkunlarının favori ziyaret mekanı olacak.

BAŞKAN PEKYATIRMACI” TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ SELÇUKLU ÇİÇEK BAHÇEMİZE DAVET EDİYORUM”

Selçuklu Çiçek Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Çiçek Bahçemiz misafirlerimizin ziyaretine hazır. Bu senede birbirinden güzel bitkilerle, çiçeklerle çiçek bahçemizi sizler için hazırladık. Burada toplam 11 bin 500 metrekare alanda 27 tür, 65 çeşit ve 395 bin adet çiçek bulunuyor. Gerek Konyalı hemşehrilerimizin, gerekse Konya dışından gelen misafirlerimizin çiçek bahçemizi görmesini arzu ediyoruz. Bu alan içerisinde hem Konyamızdaki özel bitki örtümüze uygun çiçekler hem de farklı mekanlarda göremediğiniz türdeki çiçekleri görmüş olacaksınız. Burada hem güzel kokular içerisinde gezinme ve bu renk cümbüşünde güzel fotoğrafları çekme imkanınız olacak. Ailenizle ve misafirlerinizle birlikte burada güzel vakit geçireceksiniz ve güzel anıları burada biriktirmiş olacaksınız. Böyle bir mekanı hazırlamak uzun zaman ve uzun bir emek istiyor. Bahçemizi hazırlamada bütün ekip arkadaşlarımın çok büyük gayretleri var. Bu güzellikleri bizlere kazandırdıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi çiçek bahçemize davet ediyorum” dedi

Bahçeyi ziyarete gelen vatandaşlar ise Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür ederek bahçeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Selçuklu Çiçek Bahçesi, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Bahçe Kurban Bayramı tatilinde ise 18 Haziran Salı günü itibariyle hizmet vermeye devam edecek.