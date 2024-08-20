İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, uzun zamandır açılması beklenen fakat açılışı sürekli ertelenen Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile ilgili basın açıklaması düzenkledi. Hastanenin açılışının sürekli ertelenmesine tepki gösteren Türkoğlu, "Gidişat yılan hikayesine döndü." dedi.

“HARÇ BİTTİ YAPI PAYDOS”

Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi inşaatının önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerden 2 gün önce düzenlediği Bursa mitinginde, 1.315 hastanenin inşaatının tamamlandığı ve 3 ay içinde hasta kabulüne başlayacağını söylediğini hatırlatarak tepki gösterdi.

Türkoğlu, "Bugünün tarihi ne? 20 Ağustos 2024. Kaç ay geçmiş? Tam tamına 5 ay! Yaparsa AK Parti yapar ama söz verirse tutmak zorunda değildir. At yalanı, seveyim inananı! İşte 28 Mart’ta üç ay içinde açılacak denilen, hatta derme çatma yapılan giriş katı göstermelik törenle Cumhurbaşkanı tarafından açılan o hastanede maalesef 'Harç bitti, yapı paydos.' denildi." ifadelerini kullandı.

“İŞÇİLER SEMBOLİK ÖDEME ALDI”

Hastane inşaatında çalışan işçilerin hak ettiklerini değil, yalnızca sembolik bir ücret aldıklarını kaydeden İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "24 Mayıs 2024 tarihinde yüklenici firma Dost İnşaat adına çalışan işçiler, 4 aydır maaşlarını alamadıkları için iş bırakıp intihar girişimi için çatıya çıkmışlardı. Bizler de herhangi bir nahoş hadisenin yaşanmaması için olay yerine gelmiş, çatıya çıkarak emekçi kardeşlerimizin aşağıya inmeleri noktasında gayret göstermiştik. Nitekim Bursa İl Emniyet Müdürünün dönemin valisi ile yaptığı görüşmeler sonrasında maaşların ödeneceği sözü verilince olay bir süre için tatlıya bağlanmıştı, işçilere de bir-iki aylık sembolik ödemeler yapılmıştı. İşte hazin tablo ortada. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı sembolik açılışın üzerinden 5 ay geçti, '3 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz.' diye hedef gösterdiği tarihin üzerinden de 2 ay daha geçti." şeklinde konuştu.

“HER ŞEY BİR KENARA ATILDI”

Malzemelerin bir kenara atılarak yüklenici firmanın sahayı terk ettiğini ifade eden Türkoğlu şöyle konuştu:

“Şimdi öğreniyoruz ki yüklenici firma Dost İnşaat, pılısını pırtısını toplamış, inşaat alanını terk eylemiş! Çileli işçiler, formenler, mühendisler, mimarlar, yöneticiler de ne yapacaklarını bilmez halde ortada kala kalmışlar! Ben şimdi buradan soruyorum:

Aylarca, yıllarca emek veren bu insanların haklarını kim koruyacak şimdi?

Söz veren önceki vali mi? Onun adına işçilere güvence veren Bursa İl Emniyet Müdürü mü?

Söyleyin hangisi?

Bakın dinleyin, şu an inşaattan kazma, kürek, çekiç vs. hiç çalışma sesi geliyor mu? Hayır, tık yok değil mi? Ses gelmediği gibi içeride ne oluyor biliyor musunuz?

Ben girdim gezdim. Milyarlarca liralık inşaat, mobilya ve elektrik, elektronik malzemeler, TV’ler, klimalar, bilgisayarlar gibi son derece kıymetli teknik ekipmanlar bir kenara atılmış, çürüyüp gidiyor. Kimin parası? Tabi ki bu yoksul halkın parası! Peki bu milletin parasına yazık değil mi? Heba olup giden milli servetin hesabını kim verecek? Bursa’da sağlık hizmetleri neredeyse iflas etmek üzere. Bu mu sağlık hizmetlerinde devrim? İşte hastane karşımızda tüm haşmetiyle duruyor.

Ne yazık ki iş bilmezlik nedeniyle bitirilip açılamıyor!”