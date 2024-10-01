Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Yıldırım Belediyesi ev sahipliğinde müzisyen Şekip Ayhan Özışık’ın eserlerinden oluşan bir konser düzenledi.BURSA (İGFA) - Kültür Bakanlığı’na bağlı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından müzisyen Şekip Ayhan Özışık’ın eserlerinden oluşan bir konser verildi. Şefliğini Hakan Özlev'in yaptığı programda sanatçı Berra Erkan, Ali Büyükbüke, Benek Bilge, Mehmet Emin Kabakçı sahne aldı.

’Yine Hazan Mevsimi Geldi’ isimli konserde Şekip Ayhan Özışık eserlerinden oluşan repertuarla müzikseverlerin karşısına çıktı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen konser dinleyiciler tarafından beğeni ile takip edildi.