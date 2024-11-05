Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP, AKP ve MHP Grup Başkanvekillerinin ortak önergesi ile geçtiğimiz haftalarda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adının İzmit Belediyesine ait bir sosyal tesise verilmesi gündeme eklendi.

Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, Malatya'ya iyi geldi

Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, Malatya'ya iyi geldi

İzmit Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında alınan karara göre geçtiğimiz haftalarda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adı belediyeye ait sosyal tesise verilecek KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın adını yaşatacak