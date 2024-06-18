Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Şehir Tiyatrosu tarafından yetişkinlere yönelik verilen ‘Temel Tiyatro Eğitimi’, ‘Ben Kadınım’ isimli oyunla final yaptı.MERSİN (İGFA) - Şehir Tiyatrosu sanatçıları tarafından çocuklara yönelik ‘Yaratıcı Drama’, gençlere yönelik ‘Tiyatro Atölye Çalışmaları’ ve yetişkinlere yönelik verilen ‘Temel Tiyatro Eğitimi’ sona erdi. Eğitim sonunda yetişkin grup kursiyerleri; sanat yönetmenliğini Hülya Savaş’ın yaptığı, Özgür Ahmet Gönenler, Güvenç Gümüş ve Burak Sönmez'in yönettiği ‘Ben Kadınım’ adlı skeçlerden derlenen komedi oyununu seyirci ile buluşturdu. 6 ay süren kursun ardından 2 ay boyunca oyuna çalışan kursiyerler, aldıkları eğitimin hakkını vererek başarılı bir oyun sahneledi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve kadının insanlık için değerini ve önemini konu alan oyun vatandaşlardan büyük beğeni gördü. Oyunun ardından kursiyerler katılım belgelerini de aldı.

Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Taner Çelik, M. Naci İdişçi, Ozan Erdönmez, Gülhatun Kutlay, Mustafa Dincir, Necati Kutlu, Güvenç Gümüş, Mahir Okdemir, Ömür Sevgi Çil, Pelin Sarıkaya, Ömer Faruk Ustaoğlu, Ekrem Şenel, Tolga Manyer, Ceren Özmen ve Özgür Ahmet Gönenler tarafından verilen eğitimlerden, kursiyerler de son derece memnun ayrıldı.

Gönenler: “Kursiyerlerimiz oyunu 2 aylık bir süreçte hazırladılar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından Özgür Ahmet Gönenler, Şehir Tiyatrosu’nun birçok oyuncusu tarafından kursiyerlere eğitim verildiğinden söz ederek, “Bütün arkadaşlarımız derslere girdiler, eğitim verdiler ve sonunda da bir oyun sahnelenmesi istendi. Onun çalışmasını da biz üstlendik. 2 aylık bir sürecimiz oldu. Aramızda eğitimini tamamlayıp, yoğunluğundan dolayı oyuna kalamayan arkadaşlarımız oldu. Bu ekip de işlerinden fedakarlık edip geldiler ve oyunu hazırladık. Güzel geçti. Çocuk grubumuzda ise toplam 56 kursiyerimiz vardı. Bunun 13’ü ile oyun çıkardık. Çocuklarımıza yaratıcı drama eğitimi verdik. Bu arkadaşlarımız da temel tiyatro eğitimi aldılar ve sonunda bir gösteriyle ödüllendirdik” dedi.

Kursiyerler için güzel bir deneyim fırsatı oldu

Kursiyerlerden Fuat Güngör, ilk kez böyle bir deneyim yaşadığından söz ederek, “Hep, ‘Yapar mıyım, yapamaz mıyım?’ gibi düşünceler oluştu kafamda. Emek veren hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeri geldi bizimle bir çocukla uğraşır gibi uğraştılar, emek verdiler ve ilgilendiler. Çok keyifli zamanlar geçirdik. Ben Mersin’e geleli 3 yıl oldu. Böyle bir aktivitenin içerisinde bulunacağımı hiç düşünmüyordum. Ben bile şu anda kendime şaşırıyorum. Sahnenin tozunu yutmak, gerçekten tiyatro alanında muhteşem bir şeydi” diye konuşarak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür etti.

Kursiyerlerden Özkan Azazi, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu tiyatro kursuna yaklaşık 6-7 ay önce katıldık. Hocalarımızla çok eğlenceli ve çok keyifli çalışmalar sürdürdük. Hem eğlendik, hem de çok şey öğrendik. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Vahap Seçer’e de çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir süreç yaşadık, herkese de tavsiye ediyoruz, muhakkak bu deneyimi yaşasınlar” dedi.

Kursiyerlerden Damla Yılmaz, 6 aydır eğitim aldıklarından söz ederek, son 2 ayda da oyuna hazırlandıklarını belirtti. Yılmaz duygularını, “Çok eğlenceli ve güzel mesajlar veren bir oyun sergiledik. Çok mutluyuz ve enerjiğiz. Umarım enerjimiz ve mutluluğumuz seyirciye de yansımıştır. Güzel bir final yaptığımızı düşünüyoruz. Böyle eğitimlere, kurslara ve gösterilere devam etmek istiyoruz” diye belirtti.

Seyircilerden Arzu Efesoy, çok keyifli bir akşam geçirdiklerini ve oyunun harika olduğunu ifade ederek, “Oyunun konusu çok güzeldi. İçimizde kalan duyguları net bir şekilde dile getirdiler. Çok mutluyuz. Bu tür organizasyonların sürekli olmasını diliyoruz” dedi.

Seyircilerden Yasemin Öztimur ise, “Oyun çok güzeldi, çok beğendik. Gerçek bir profesyonel gibi oynadılar” diye konuştu.