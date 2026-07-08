Bursa'da Nilüfer Belediyesi, çocukları ve ebeveynlerini 'Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz' projesi kapsamında kütüphanelerde ağırlıyor. Çocukların okula alışmaları ve okuma kültürünün erken yaşta kazandırılması hedeflenen projenin ilk gününde Başkan Şadi Özdemir, katılımcıların heyecanına ortak oldu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından 6 yaş grubu çocukların okula alışmaları için bu yıl 15'incisini düzenlediği 'Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz' projesi başladı. Temmuz ayı boyunca Üçevler, Özlüce, Demirci, Esentepe, Gümüştepe (Misi) ve Görükle Mahallesi'nden gelecek çocuk ve ebeveynler farklı atölyelere katılıyor.

Atölyelerde çocukların okuma kültürünü erken yaşta kalıcı hale getirmesi ve okula alışmaları için; drama, ritim, yaratıcı okuma düzenleniyor. Projede sadece çocuklar değil, ebeveynler de yer alıyor. Çocuklar atölyelerde eğlenerek öğrenirken, eş zamanlı olarak ebeveynler için de tanışma ve farkındalık atölyeleri ile psikolog eşliğinde yeni nesil ebeveynlik becerileri söyleşileri gerçekleştiriliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de bu kapsamda düzenlenen Üçevler Kütüphanesi'ndeki etkinliğe katıldı. Çocuklar ve ebeveynlerle buluşan Başkan Şadi Özdemir, 'Okula başlayacak çocukların burada sürece hazırlanmalarını sağlıyoruz. Kütüphanelerdeki atölyelerimizde çocuklar kitapların kokusunu alıyor. Yaz mevsimini okula alışarak geçiriyor. Aynı zamanda ebeveynleri de farklı atölyelerle destekliyoruz' dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Şadi Özdemir, drama atölyesinde çocuklarla da bir araya gelerek drama eğitmeni Mehmet Ali Dönmez'e emeklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Proje 3 hafta boyunca Nilüfer Belediyesi'nin kütüphanelerinde sürecek.