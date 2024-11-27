SASKİ, Kazımiye Mahallesi’nde nüfus artışı ve tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla birlikte artan su talebini karşılamak üzere başlattığı altyapı çalışmalarını tamamladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova’nın KazımiyeMahallesi’ne kazandırdığı yeni hat sayesinde içme suyu altyapısını güçlendirerek verimli bir dağıtım sistemi oluşturdu. 2 bin 700 metrelik projenin tamamlanmasıyla birlikte Kazımiye Mahallesi’ndeki aboneler kesintisiz ve güçlü bir içme suyu şebekesine kavuştu.

Su deposu yenilendi

Proje kapsamında içme suyu deposunda kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Mevcut deponun konumu güncellenirken deponun daha verimli dağıtım sağlaması için hatlar temizlenerek modernize edildi.

“Bölgeye güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı kazandırdık”

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Hayata geçirdiğimiz yeni içme suyu hattı ve güçlendirilen depo sayesinde bölgede ikamet eden abonelerimize uzun yıllar hizmet edecek sürdürülebilir bir altyapı kazandırdık. Çözüm odaklı güçlü altyapı projelerimizi şehrimizin ihtiyaç duyulan noktalarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. Kısa sürede tamamlanan projemizin Kazımiye Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.