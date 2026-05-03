İzmir'de Bornova Belediyesi zabıta ekipleri, mobil uygulama ve taşınabilir yazıcı kullanarak kestikleri cezaları işletmelere anında tebliğ etmeye başladı. Süvari Caddesi ve Küçükpark'ta yapılan denetimlerde kaldırım işgali ve ruhsat kontrolleri gerçekleştirildi, uyarı ve cezalar uygulandı. Ömer Eşki, uygulamanın kent düzeni ve adaletli denetim için önemli olduğunu vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü, denetim süreçlerinde teknolojiyi etkin kullanarak sahadaki müdahale hızını artırdı. Zabıta ekipleri, mobil uygulama üzerinden tespit ettikleri ihlallere ilişkin cezaların tutanaklarını, yanlarında bulunan taşınabilir yazıcılar sayesinde anında düzenleyerek ilgili işletmelere tebliğ edebiliyor.

Bu kapsamda ilçenin en yoğun noktalarından Süvari Caddesi ve Küçükpark bölgelerinde kaldırım işgali ve ruhsat denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, kurallara aykırı uygulamalarda bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde özellikle yayaların geçişini engelleyen işgaller mercek altına alınırken, kamuya ait alanların amacına uygun kullanılması için gerekli adımlar atıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, uygulamanın sahadaki etkinliği artırdığını belirterek, 'Zabıta ekiplerimizin mobil uygulama ve taşınabilir yazıcılarla donatılması, denetimlerimizi daha hızlı ve şeffaf hale getirdi. İhlaller anında kayıt altına alınıyor ve cezalar gecikmeden tebliğ ediliyor. Buradaki temel amacımız ceza yazmak değil; kent düzenini korumak, kaldırımların vatandaşlarımız tarafından rahatça kullanılmasını sağlamak ve tüm esnafımız için adil bir ortam oluşturmaktır. Bu anlayışla denetimlerimizi sürdüreceğiz.' diye konuştu.

Bornova Belediyesi, teknolojiyi etkin kullanan denetim anlayışıyla hem vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hem de kent düzenini kalıcı şekilde sağlamayı hedefliyor.