Kütahya'da 50. Turizm Haftası hazırlıkları kapsamında oluşturulan komite, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi ziyaret etti. Görüşmede, kentin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında oluşturulan heyeti makamında kabul etti.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Barış Başoğlu ile temsilciler, sanatçılar ve öğrencilerden oluşan komitenin ziyaretinde, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ve kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, Kütahya'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılması için kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Planlanan etkinliklerin, şehrin turizm vizyonuna katkı sunacağı ifade edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kahveci, turizm alanında yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek heyete teşekkür etti.

Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.