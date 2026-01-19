Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Manisa Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulumları gerçekleştirilen elektrikli araç şarj istasyonları ile vatandaşların temiz, güvenli ve erişilebilir enerji hizmetlerine ulaşımı yaygın hale getiriliyor. Yapılan yatırımlar ile Manisa'nın sürdürülebilir ulaşımın öncü şehirlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım çözümleri kapsamında elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısını artırmaya devam ediyor.

Şehrin farklı noktalarında kurulan yeni şarj istasyonlarıyla birlikte vatandaşların elektrikli araçlarını şarj etmeleri kolaylaşırken, karbon salınımının azaltılmasına da önemli katkı sağlıyor.

Yapılan yatırımlar ile sadece bugünün ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında, geleceğin ulaşım altyapısının da inşası sağlanıyor. Kurulan her yeni şarj istasyonu ile çevreye duyarlı bir şehir için önemli adımlar atılıyor.

Elektrikli araçların artık bir tercih değil, küresel ölçekte bir dönüşüm olduğuna dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu dönüşümde öncü rol üstlenerek enerji verimliliğini artırmayı ve kenti yarının teknolojilerine hazırlamayı hedefliyor. Önümüzdeki süreçte kent genelinde daha fazla şarj noktası kurulması planlanıyor.

MANİSA'DA GÜÇLÜ BİR ALTYAPI KURULDU

Manisa Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alper Ayan, Manisa'ya güvenli ve erişilebilir elektrikli araç altyapısı kurmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin Manisa'ya güvenli ve erişilebilir bir elektrikli araç altyapısı kurmak olduğunu ve bunun için çalıştıklarını belirten Ayan, 'Şu an 6 lokasyonda 62 araçlık şarj istasyonuyla Manisalılara hizmet ediyoruz. İlk şarj istasyonumuzu tam otomasyonlu otoparkın önüne kurmuştuk. Hızlı bir otomasyon sistemi sayesinde araçlar 40-45 dakika içerisinde şarj edilebiliyor. Şehrimizin dört bir yanını şarj istasyonları ile donatarak, geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç altyapısını hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Bir yıl içerisinde kurmuş olduğumuz 60'tan fazla cihazla şehrimizin elektrikli araçlara uyum sağlaması yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu bizleri bu konuda cesaretlendiriyor ve her aşamada destek oluyor. Biz de Manisa'ya hizmet etmeye aynı kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.